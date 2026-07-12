El Congreso afronta la primera votación de la senda de déficit de los Presupuestos de 2027

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario que el Congreso celebrará este martes, 14 de julio, acogerá el primer debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

Tanto la senda del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano.

Sin embargo, la aprobación de este trámite está lejos de estar asegurada ante la oposición que PP, Vox y Junts, partidos que forman mayoría absoluta en el Congreso, han mostrado en reiteradas ocasiones en esta legislatura.

Si la senda se rechaza este martes, se prevé una segunda votación en otro Pleno extraordinario previsto para el día 23 de julio. Si ahí también decae, el Gobierno pretende seguir adelante con la tramitación de los Presupuestos pero con una senda de déficit diferente que respete los márgenes establecidos por la Unión Europea en materia fiscal. Esta argucia fue avalada por la Abogacía del Estado.

Habida cuenta de este panorama, el ministro de Hacienda, Arcadi España, pidió "reflexión" a los grupos políticos para que dejen de lado "los intereses partidistas y miren hacia el bien común". "Que miren hacia los Presupuestos que presentaremos y que serán los Presupuestos que necesita nuestro país", remarcó durante la presentación de la senda de déficit en el Consejo de Ministros.

SENDA DE ESTABILIDAD 2027-2029

La senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029.

De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros que rechaza en bloque el conjunto de las autonomías del PP. No obstante, Hacienda planteó que ese déficit se podía cambiar en función de cada territorio y su situación fiscal, lo que también fue censurado por los 'populares'.

En cuanto al subsector entidades locales, Hacienda ha fijado que los ayuntamientos tendrán que alcanzar al equilibrio presupuestario durante los tres ejercicios señalados. Por último, la Seguridad Social tendrá un objetivo de déficit del 0,2% del PIB en 2027 y del 0,1% en 2028 y en 2029.

SENDA DESCENDENTE DE DEUDA Y REGLA DE GASTO

En cuanto a la deuda pública, el Gobierno prevé que registrará una senda descendente en los próximos tres años, pasando del 97,6% en 2027 al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029.

La Administración Central y la Seguridad Social tendrán por delante una reducción de hasta el 77,6% en 2027. Para 2028, el recorte de deuda tendrá que caer al 77% sobre el PIB, mientras que en 2029 el objetivo será del 76,6%.

Para las CCAA, el objetivo es del 18,9% en 2027, cifra que mantiene la coherencia con lo marcado para 2026, que es el 19,7%. Para 2028, la ratio de deuda deberá reducirse al 18,3%, y para 2029, la reducción será hasta el 17,7%. En el caso de las EELL, el objetivo de deuda en 2027 y 2028 será del 1,1%, y en 2029 deberán reducirla hasta el 1%.

Además, el ministro de Hacienda ya ha comunicado que la regla de gasto ha quedado fijada en el 4% en 2027; en el 3,8% en 2028 y en el 3,6% en 2029. En lo que respecta al límite de gasto no financiero, más conocido como 'techo de gasto', se eleva a la cifra "récord" de 226.032 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al gasto nacional del año 2026.