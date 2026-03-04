Cuerpo admite que la crisis en Oriente Próximo puede llevar a un alza "generalizada" de la cesta de la compra

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reconocido este miércoles que uno de los escenarios en los que trabaja el Gobierno es que el conflicto en Oriente Próximo pueda llevar a un aumento "generalizado" de la cesta de la compra, no sólo a través de la subida de los precios de la electricidad, sino también de un incremento de los costes del transporte y la logística que acabe repercutiendo en los precios de los distintos productos.

Cuerpo, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha insistido en que España está haciendo un seguimiento de los precios para ver si es necesario implementar medidas y, en este sentido, ha recordado que se tiene la experiencia de 2022, cuando arrancó la guerra en Ucrania, para saber qué hoja de ruta seguir para aliviar los bolsillos de familias y empresas.

En aquel entonces, ha apuntado el ministro, subieron los precios energéticos y la cesta de la compra, y se adoptaron medidas como "el escudo energético" o rebajas en el IVA de algunos alimentos. "Si es necesario, volveremos a hacerlo", ha remarcado.

En concreto, para paliar los efectos de la guerra en Ucrania en familias y empresas, el Gobierno tomó varios tipos de medidas en 2022, entre ellas la puesta en marcha de un IVA al 0% en alimentos de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas) y la reducción al 5% para aceites y pastas; la congelación del precio de la bombona de butano, la limitación del precio del gas, descuentos en el transporte público, y ayudas al combustible para transportistas profesionales.

ESPAÑA, UN PUNTO DE ENTRADA DE GAS ESENCIAL PARA LA UE

En todo caso, Cuerpo ha recordado que, en lo que respecta al precio del gas y del petróleo, aún se está lejos de los niveles que se alcanzaron en 2022, con la guerra en Ucrania.

"El gas y el petróleo han aumentado de manera significativa estos dos días. Estamos en un 16% más o menos de subida del petróleo y más del 70% de subida del gas, pero en 2022 estuvo por encima de 340 euros y ahora estamos hablando en torno a 50 o por encima de 50 euros. Por lo tanto, hay mucho recorrido y, en gran medida, todo va a depender de cuánto dure este conflicto", ha explicado.

Cuerpo ha asegurado, además, que España, con los seis puertos que tiene de entrada de gas natural licuado, es un punto de entrada "esencial" para el gas a nivel europeo, no sólo para España.

"Europa está en un proceso de diversificación de sus fuentes energéticas. España lo está haciendo diversificando nuestro mix energético. Siempre lo hemos dicho, España no tiene petróleo, España no tiene gas, y tenemos que seguir avanzando en nuestra apuesta por las energías renovables. Esto nos hace menos vulnerables", ha subrayado.