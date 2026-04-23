Cuerpo afirma que el Gobierno "intentará" presentar los PGE antes del verano y que ya estarían sin la guerra

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo "intentará" presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del verano, pero ha dejado claro que, como consecuencia de la guerra en Irán, "llevará semanas o meses" tener una visión "realista" de lo que le espera a la economía española para finales de año y para 2027.

Cuerpo, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha apuntado que está trabajando con el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la actualización de la situación económica y presupuestaria ante el 'shock' que ha supuesto el conflicto en Oriente Próximo, que está causando "enormes efectos" en la economía española.

Preguntado por la posibilidad de que los Presupuestos ya se hubieran presentado en caso de no haberse producido la guerra en Irán, Cuerpo ha afirmado que "cree" que, efectivamente, sin la guerra, las cuentas públicas ya habrían visto la luz.

En todo caso, el vicepresidente primero ha insistido en que, para poder presentar los Presupuestos, hay que "aterrizar" el impacto del conflicto en Irán y de las medidas que el Gobierno puso en marcha el pasado 20 de marzo para amortiguar los efectos del mismo sobre la economía española.

"Tenemos que actualizar esta situación para que los presupuestos que presentemos, porque los presentaremos, no sean ya papel mojado nada más estar presentados porque estén desactualizados con respecto a la realidad", ha recalcado.

El ministro ha señalado que incluso en un escenario de rápida solución de la guerra, que sería el mejor escenario posible, la situación tardará a volver la normalidad "unas semanas o incluso meses", no sólo por las infraestructuras que hayan podido estar afectadas o destruidas, sino por la propia logística del reparto de crudo, con más de 400 buques esperando poder repartirlo.

"Ese reparto, más la vuelta a la normalidad, más el ajuste de toda esta cadena de distribución, pues va a llevar unos meses y vamos a ver cómo se da la situación. Yo creo que nos quedan semanas o meses hasta que seamos capaces de tener un aterrizaje de estos escenarios, que es lo que ahora mismo tenemos (...) Es importantísimo que los presupuestos se anclen en una visión realista de lo que esperamos para este final de año y para el año 2027", ha concluido.