Cuerpo anticipa "semanas decisivas" para convocar a CCAA y fijar el techo de gasto de los Presupuestos de 2026

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes que se avecinan "semanas decisivas" para la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se presentará a las comunidades autónomas el informe de situación económica y la senda de déficit que da pie a que se determine el techo de gasto para dar el pistoletazo a las nuevas cuentas públicas de 2026.

El ministro ha recordado que el Gobierno publicó la semana pasada el cuadro macroeconómico --con una revisión al alza para el PIB este año al 2,7%-- que servirá de base al informe de situación económica que acompaña a los Presupuestos.

"Estamos ya en las semanas decisivas para la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se presentará este informe de situación económica que da pie a que se determine el techo de gasto y ahí ya se desencadenan todos los pasos posteriores", ha asegurado el ministro en declaraciones a los medios tras participar en la Conferencia por el 40 aniversario de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Uno de los trámites en el camino de aprobación de los Presupuestos es la convocatoria, por parte del Ministerio de Hacienda, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para preparar las nuevas cuentas públicas.

Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada una de las comunidades.

Así, el titular de Economía ha defendido que el Gobierno sigue trabajando "con toda la urgencia y con toda la intensidad posible" para llevarlo lo antes posible al Congreso.

Sobre los plazos, el ministro ha apuntado que "día arriba, día abajo", lo importante es que se lleven a cabo estos pasos. "Estamos hablando de un camino decidido para tener esos Presupuestos en el Congreso lo antes posible y no hay otra cosa que hacer nada más que seguir trabajando", ha enfatizado.