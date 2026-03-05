Cuerpo anuncia que España abrirá dos nuevas oficinas comerciales en EEUU para ayudar a las empresas

El ministro de Economía Carlos Cuerpo - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este jueves que España abrirá dos nuevas oficinas comerciales en Estados Unidos, una en Boston y otra en Houston, para defender los intereses de los empresarios españoles en el país.

"Vamos a abrir dos oficinas comerciales nuevas, una en Boston y otra en Houston, precisamente para ayudar a nuestras empresas, a nuestros exportadores, a que se asienten en Estados Unidos", ha señalado Cuerpo, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press.

El ministro ha destacado las interdependencias que existen entre las economías española y estadounidense "y esos intereses cruzados son los que garantizan que las administraciones públicas, los poderes públicos", tengan que poner toda su atención para protegerlos.

"Esta relación bilateral es un tesoro y esa protección es en lo que tenemos que estar y es en lo que está España, y además, precisamente, en el ámbito europeo, que es el que rige en materia de acuerdos comerciales, ayudando a que se pueda implementar cuanto antes el acuerdo que ya firmamos en agosto para dar a nuestros empresarios también un horizonte predecible, a medio plazo, para que puedan tomar sus decisiones, efectivamente, sin miedo a que las condiciones vayan a cambiar en los próximos meses", ha subrayado.

"Les diría a las más de 1.600 empresas con las que hemos contactado, con intereses en Estados Unidos y exportadores, que estamos apoyándoles, intentando que sean capaces de navegar en este contexto incierto desde hace un año con la llegada de los aranceles", ha añadido.

Sobre las medidas que baraja el Gobierno para paliar los efectos económicos en familias y empresas, Cuerpo ha insistido en que no se descarta ninguna medida por ahora, aunque cree que es pronto, porque aún hay que ver cómo impacta este conflicto sobre la economía española y sobre los precios. En todo caso, el ministro de Economía ha dejado claro que la subida de precios energéticos dependerá de cuánto dure el conflicto.

ESPAÑA NO HA CAMBIADO DE POSICIÓN

Cuerpo ha afirmado además que el Gobierno mantiene una postura clara respecto al conflicto actual y a su papel dentro de las alianzas internacionales. Según ha explicado, "España no ha cambiado en ningún momento su posición, sin matices, en cuanto a la no participación en este conflicto". "Nos hemos mantenido firmes", ha recalcado.

Aun así, el ministro ha defendido que España mantiene su compromiso con los socios europeos y que sí participará en la defensa de otros Estados miembros si fuera necesario. Además, ha explicado que el canciller alemán, Friedrich Merz, trasladó este mensaje al presidente estadounidense tras su reunión del otro día.

Asimismo, ha asegurado que "España no está confrontando con nadie, sino tomando una decisión en un ámbito soberano, como es la política exterior", y ha añadido que "no se puede dar por hecho que decisiones en un marco de soberanía doméstica puedan conllevar algún impacto negativo".