Cuerpo cree que habrá mayoría suficiente entre los miembros del FMI para retomar relaciones con Venezuela

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, cree que se alcanzará la mayoría suficiente entre los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reanudación de relaciones con Venezuela.

"España ha apoyado desde el primer momento, fuimos uno de los primeros países en hacerlo, la normalización de las relaciones del Fondo con Venezuela", ha recordado el vicepresidente primero en declaraciones a los medios de comunicación en Estados Unidos, donde participa en las Asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Antes del inicio de las reuniones de primavera en Washington, el FMI distribuyó encuestas entre sus miembros para conocer su posición sobre la reanudación de relaciones con Venezuela, en un paso decisivo para que el organismo internacional reinicie los contactos con el país latinoamericano tras la asunción del poder por parte de Delcy Rodríguez después de la detención del presidente de Nicolás Maduro.

Según Cuerpo, este restablecimiento de las relaciones es otro paso, en términos financieros, para normalizar la situación en Venezuela.