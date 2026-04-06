Cuerpo defiende presentar PGE "con todas las garantías", teniendo en cuenta el impacto de la guerra en Irán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que el Gobierno llevará adelante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha remarcado que se debe hacer "con todas las garantías", teniendo en cuenta el impacto que tendrá la guerra de Irán.

"A la hora de enfocar estos Presupuestos Generales del Estado es importantísimo tener claro hacia dónde va, por ejemplo, la inflación, hacia dónde van los precios, porque esto va a determinar en gran medida la evolución de los recursos, es decir, de los ingresos y hacia dónde va a ir el gasto público", ha explicado el vicepresidente en una entrevista en el programa 'Espejo Público', de Antena 3, recogida por Europa Press.

Desde su ángulo como ministro de Economía, Cuerpo debe poner sobre la mesa un elemento esencial para la elaboración de las cuentas públicas, que las perspectivas económicas que sustentan a esos Presupuestos.

"Estamos, ahora mismo, en un momento particularmente complejo a la hora de saber cuál va a ser el impacto de la situación actual de la guerra de Irán en nuestra economía en este año 2026", ha reconocido el titular de Economía.

De hecho, Carlos Cuerpo ha indicado que los principales servicios de análisis y de estudios lo que hacen son escenarios posibles a la hora predecir, con un mínimo grado de fiabilidad, hacia dónde va la economía a final de año.

Ante el impacto de la guerra, Cuerpo ha apuntado que ya se ha puesto en marcha un primer plan, pero hay que ver cuánto duran los efectos del conflicto y, por lo tanto, cómo hay que seguir acompañando a los hogares y a las empresas.

"Este escenario es el que tenemos que terminar, en este caso, de aterrizar para proponer un cuadro macro que sirva de base para estos nuevos Presupuestos", ha remarcado.