Cuerpo enmarca la salida de la directora de la Agencia Tributaria en "un relevo natural y normal"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha enmarcado la próxima salida de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en "un relevo natural y normal que se da en todas las instituciones".

"Yo lo encajaría en un relevo natural y normal que se da en todas las instituciones que tenemos dentro del espacio del Ejecutivo, del Gobierno, y sin más", ha explicado el titular de Economía en declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar el Foro ICEX 2026.

Ayer se dio a conocer que la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, dejará su cargo próximamente tras haber solicitado hace meses su relevo al frente del organismo.

Desde el Ejecutivo trasladan que, tras realizar un "gran trabajo" durante cuatro años al frente del organismo, Fernández pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual Campaña de Renta, que acabó ayer.

La salida de Soledad Fernández coincidirá con la marcha de los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria, que han concursado hace unos meses a plazas de consejeros de Finanzas en distintas embajadas, un proceso que aún no se han resuelto, por lo que aún siguen en sus puestos.