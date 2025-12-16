La decisión del Supremo sobre aranceles y el próximo presidente de la Fed se conocerán "a principios de enero"

Archivo - 15 October 2025, US, Washington: US Secretary of the Treasury Scott Bessent arrives at a G7 finance ministers' meeting on the fringes of the annual meeting of the IMF and the World Bank. Photo: Kay Nietfeld/dpa - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anticipado este martes que probablemente habrá que esperar "a principios de enero" para conocer la postura del Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles implementados por el presidente estadounidense, Donald Trump, así como la identidad del próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), consideradas dos de las decisiones económicas pendientes de mayor calado.

"Supongo que veremos ambas a principios de enero", ha comentado Bessent durante una entrevista con la cadena Fox Business, recogida por Europa Press, donde ha afirmado que la decisión de la Corte Suprema "es realmente un asunto de seguridad nacional" y si se posiciona en contra de la política arancelaria de Trump "será una pérdida para el pueblo estadounidense".

"La seguridad económica es seguridad nacional, así que esta sentencia es realmente una sentencia de seguridad nacional, y si fallan en contra de la Administración, fallarán en contra de la seguridad nacional", ha razonado el secretario del Tesoro estadounidense, considerado la mano derecha de Donald Trump en materia económica.

En este sentido, si bien ha señalado que el Gobierno estadounidense dispone de muchas alternativas para compensar una potencial pérdida de los ingresos por aranceles, Bessent ha defendido que estas no serían alternativas de seguridad nacional y no compensarían esta "pérdida enorme".

El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles implementados por la Casa Blanca tras haber escuchado a principios de noviembre los argumentos de la Administración Trump y de un tribunal federal que consideró que el mandatario invocó indebidamente una ley de emergencia para imponer gravámenes a decenas de socios comerciales.

A finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional ya dictaminó que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

Por otro lado, cuestionado sobre la evolución de la economía de EEUU, el funcionario ha afirmado que, "si en 2025 se estaban sentando las bases, 2026 será un año próspero... si los demócratas no cierran el Gobierno".

A este respecto ha indicado que el cierre gubernamental más largo de la historia de EEUU ralentizó la actividad y afectó al PIB, aunque, aún así, espera terminar el año con un crecimiento del PIB del 3,5%, "lo cual es increíble, con un déficit presupuestario en disminución".

"Tenemos un muy buen impulso para el próximo año. La economía se está expandiendo", ha asegurado.

PRESIDENTE DE LA FED.

Por otro lado, en cuanto al sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed, el secretario del Tesoro ha señalado que el proceso sigue el ritmo "deliberado" que está marcando Donald Trump y ha defendido que tanto Kevin Hassett como Kevin Walsh, considerados los principales favoritos al cargo, cuentan con la experiencia y capacidades. "Ambos están muy cualificados", ha asegurado.

"Podríamos tener una o dos entrevistas más esta semana y la próxima", ha apuntado, añadiendo que el presidente de EEUU ha sido muy directo con los candidatos durante las entrevistas, preguntándoles su opinión sobre la política de la Reserva Federal, su estructura, el camino a seguir y la economía.

Asimismo, Bessent ha rechazado la idea de que Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, debiera ser descalificado del proceso por su proximidad a Trump, señalando casos como los de Janet Yellen, quien fue presidenta de la Comisión de Auditoría Externa (CEA), o Lael Brainard, fue vicepresidenta de la Fed e inmediatamente después asumió el mismo cargo que Kevin Hassett ocupa ahora.

"Que las personas no tengan autonomía y no puedan tomar sus propias decisiones es erróneo, ha defendido Bessent, para quien es necesario que al frente del banco central estadounidense haya una persona "con una mentalidad abierta" y que rompa con la idea de que el crecimiento crea inflación.

"El crecimiento no crea inflación, sino que la crea la fricción cuando existe más demanda en la economía que oferta", ha defendido.