El desplome de las importaciones energéticas reduce el déficit comercial un 24% hasta febrero

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El déficit comercial se redujo un 24% interanual en los dos primeros meses del año, hasta los 7.306 millones de euros, debido principalmente al desplome, cercano al 34%, del déficit energético, que se situó en 4.116 millones de euros, coincidiendo con el inicio de la guerra en Oriente Próximo, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Las exportaciones españolas de bienes alcanzaron los 60.647 millones de euros hasta febrero, un 1,8% menos que igual periodo de 2025, mientras que las importaciones ascendieron a 67.952 millones de euros, lo que supone una reducción del 4,8% sobre los dos primeros meses del año pasado.

Este retroceso de las importaciones obedece especialmente a los productos energéticos, cuyas importaciones bajaron hasta febrero un 26%, según ha destacado el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.

La tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 89,2% a cierre de febrero, lo que supone 2,7 puntos más que un año antes.

En los últimos doce meses, las exportaciones españolas han crecido un 0,5%, hasta los 385.984 millones de euros.

Los sectores con mejor comportamiento fueron bienes de equipo, que exportaron 12,122,5 millones de euros en enero y febrero, lo que representa un incremento del 5,3% respecto al año anterior, impulsados por el transporte y los aparatos eléctricos.

Además, destaco la evolución del sector de materias primas, que exportaron 1.816,6 millones de euros (un 13% más que en los dos primeros meses del año anterior), por el fuerte dinamismo de los minerales.

Se mantiene el superávit comercial con la Unión Europea hasta los 4.021 millones de euros en el periodo, aunque ha retrocedido un 18%. Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron Portugal (2.886 millones de euros), Francia (2.816 millones de euros) y Reino Unido (2.467 millones de euros).

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones han caído un 12,1%, hasta los 2.426,4 millones, mientras que las importaciones han descendido un 20,3%, hasta 4.315,8%, dejando el déficit comercial en 1.889,5 millones, un 28,8% menos.

El número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes) se situó en los 36.117 exportadores. Estos exportaron por valor de 58.641 millones de euros en ventas al exterior. Su peso, que representa más del el 99% del total exportado, refleja "la continuidad de las empresas que sostienen la actividad exportadora española", según ha destacado en un comunicado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

EL DÉFICIT COMERCIAL SE REDUJO UN 3,8% SOLO EN FEBRERO

En términos mensuales, el déficit comercial se redujo un 3,8% interanual en febrero hasta los 3.296 millones, debido a que el déficit energético, que suponía más del 72,2% del déficit total, descendió un 15,2%, con una caída de las importaciones energéticas del 17,8% interanual.

Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 31.720 millones en febrero de 2026, con un aumento mensual del 9,7%, pero una caída interanual del 0,8%. Las importaciones, por su parte, registraron los 35.015 millones de euros en febrero de 2026, lo que supone un crecimiento del 6,3% frente a enero de este mismo año y un descenso del 1,1% interanual.

La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 90,6%.

Por sectores, destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.947 millones de euros), semimanufacturas no químicas (762 millones de euros) y otras mercancías (424 millones de euros).

Por mercados de destino, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 62,2% del total y aumentaron un 1,3% respecto al mismo mes del año anterior. Se alcanzaron cifras récord del mes en ocho destinos comunitarios, entre ellos, Italia, Polonia, Portugal o República Checa.

Por su parte, las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios alcanzaron el 37,8% del total. Se obtuvieron máximos históricos para el mes en mercados de relevancia para España como Reino Unido, Canadá, Indonesia o Ucrania.