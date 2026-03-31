El déficit público cierra 2025 en el 2,18% del PIB, con 36.780 millones, y mejora el objetivo del Gobierno

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró 2025 en el 2,18% del PIB, por debajo del dato de 2024 (2,86%) y se situó en 36.780 millones de euros, logrando mejorar el objetivo comprometido por el Gobierno con Bruselas y lo exigido en el marco de las reglas fiscales.

De esta forma, España ha mejorado por sexto año consecutivo el objetivo pactado con la Comisión Europea, que estaba fijado en el 2,5% el pasado ejercicio, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

Si se contabilizan los recursos destinados para paliar los efectos de la DANA, el déficit se situaría en 40.330 millones de euros, un 2,39% del PIB.

Los datos, que serán remitidos hoy a Eurostat, muestran que España en 2025 redujo su déficit siete décimas, respecto al 2,9% del cierre de 2024 y otras tres décimas respecto al compromiso recogido en el Plan Fiscal Estructural enviado a la Comisión Europea.

Asimismo, el déficit del 2,18% también mejora por sexto año consecutivo las estimaciones de todos los organismos nacionales e internacionales como el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

"El dato de cierre del 2,18% es el más bajo desde el estallido de la crisis financiera en 2008, por lo que España registró el año pasado el déficit más bajo en 18 años, lo que refleja el avance en el saneamiento de las cuentas públicas logrado, además, sin aplicar recortes", han destacado desde el Departamento que dirige ahora Arcadi España.

En términos absolutos, el cierre de la ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas en 2025 se ha situado en 36.780 millones de euros, lo que supone una reducción de 8.811 millones de euros, es decir, un 19,3% menos que en 2024.

El nuevo ministro de Hacienda ha destacado "la política presupuestaria creíble y responsable" del Gobierno que, además, ha hecho compatible "reducir el déficit y fortalecer el Estado de bienestar y el despliegue de un escudo social de 150.000 millones por las medidas durante la Covid, las catástrofes naturales como la DANA o por las guerras en Ucrania e Irán".

Por su parte, la exministra de Hacienda María Jesús Montero ha destacado los resultados del déficit en un mensaje publicado en la red social 'X', "Es posible sanear las cuentas y reforzar el Estado de bienestar. Y así lo haremos en Andalucía a partir del 17 de mayo", ha remarcado.

La evolución positiva de las cuentas públicas se refleja también en el superávit primario de 3.534 millones de euros registrado el año pasado, equivalente al 0,21% del PIB, algo que no ocurría desde 2007. Esto significa que si no se computa el pago de intereses de la deuda el saldo de las Administraciones Públicas sería positivo por primera vez en 18 años.

INGRESOS TRIBUTARIOS SUBEN 10,4%: 1,3 PUNTOS SE DEBEN A LA INFLACIÓN

Por otra parte, la buena marcha de la economía ha tenido su reflejo en los ingresos tributarios de 2025, que en términos de caja se han situado en 325.356 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,4%.

Según Hacienda, esta evolución es resultado de un alza del PIB del 2,8% en 2025, duplicando la media de la zona euro, y también de unas cifras de empleo récord que alcanzan los 22,5 millones de ocupados según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Por su parte, Hacienda ha apuntado que la inflación apenas tuvo impacto en el crecimiento de los ingresos, ya que del alza del 10,4% de los recursos impositivos apenas puede atribuirse 1,3 puntos a la inflación.

Si se analizan los datos por figuras tributarias en términos de caja, los ingresos por IRPF en 2025 se elevaron un 10,1% hasta los 142.466 millones de euros. La principal causa de este incremento es el dinamismo del mercado laboral como refleja el aumento del 8,7% de los ingresos por retenciones del trabajo y actividades económicas.

Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades se incrementó un 8,1% hasta los 42.266 millones, un aumento vinculado a los mayores beneficios empresariales, como muestran la subida un 6% de los pagos fraccionados.

De su lado, el IVA se elevó un 9,9% hasta los 99.532 millones de euros, que está apoyado en el buen comportamiento del consumo. Por último, los Impuestos Especiales aumentaron la recaudación un 4,3% hasta los 23.083 millones.

También cabe destacar el comportamiento del Impuesto a las Transacciones Financieras, que alcanzó los 339 millones con un incremento del 36,5% "en un año con el Ibex en máximos", según han destacado desde Hacienda.

LAS COMUNIDADES ELEVAN SU DÉFICIT DEL 0,18% AL 0,3% DEL PIB

Si se desglosa por subsectores la Administración Central volvió a liderar un año más los esfuerzos de reducción del déficit. En concreto, cerró el año pasado en el 1,86% del PIB, frente al 2,61% del año anterior. Si se tiene en cuenta el impacto DANA, el déficit de la Administración Central se sitúa en el 1,97%, frente al 2,94% de 2024.

Por su parte, las comunidades autónomas han cerrado con un déficit del 0,3%, frente al 0,18% del ejercicio anterior, un incremento que, en cualquier caso, es compensado por la mayor reducción del déficit de la Administración Central. Si se incluye el impacto DANA el déficit de las comunidades se sitúa en el 0,39% frente al 0,2% anterior.

En el caso de las Entidades Locales, los datos reflejan que mantienen un comportamiento muy positivo y cerraron con un superávit del 0,3%, algo inferior al 0,4% del año anterior.

Por último, la Seguridad Social también siguió mejorando y cerró con un déficit de 0,33%, frente al 0,52% del año anterior, una reducción que se debe principalmente a la buena evolución de las cotizaciones sociales, que crecen un 6,7%.

DÉFICIT DEL ESTADO HASTA FEBRERO

Por otra parte, hoy también se ha publicado el dato de déficit del Estado del mes de febrero de 2026, que se ha situado en el 0,75% del PIB, lo que supone una mejora de 0,06 puntos porcentuales respecto al 0,81% del mismo periodo del año pasado.

Si de la cifra de déficit se descuentan los intereses, se obtiene el saldo primario. A finales de febrero de 2026 se ha registrado un déficit primario de 7.626 millones, equivalente al 0,43% del PIB, frente a los 8.610 millones y el 0,51% del PIB del mismo periodo de 2025. Se trata de una reducción del 11,4%, que confirma la mejora del saldo del Estado en el arranque del ejercicio.

Asimismo, también se han publicado hoy los datos de déficit conjunto de la Administración Central, las comunidades autónomas y la Seguridad Social correspondientes al mes de enero de 2026, que se sitúa en 6.649 millones de euros, equivalente al 0,38% del PIB, frente a los 7.785 millones y el 0,46% del PIB del mismo mes de 2025. Esto supone una reducción del 14,6% en términos absolutos.

La Administración Central ha obtenido en enero de 2026 un déficit de 8.181 millones, equivalente al 0,46% del PIB. Las comunidades autónomas registran un déficit de 1.373 millones, lo que equivale al 0,08% del PIB, ligeramente inferior al 0,09% del mismo periodo de 2025.

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social en el primer mes del año lograron un superávit de 2.905 millones, frente al superávit de 1.473 millones del mismo periodo de 2025. En términos de PIB, el superávit de los Fondos de la Seguridad Social se sitúa en el 0,17%, frente al 0,09% de enero del año anterior.