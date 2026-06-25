EEUU revisa al alza el crecimiento del PIB del primer trimestre, hasta el 0,5%

El PIB de Estados Unidos - EPDATA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,5% en el primer trimestre de 2026, lo que supone una décima más de lo estimado previamente y una sustancial aceleración respecto del 0,1% del último trimestre de 2025, a pesar del impacto del comienzo de la guerra contra Irán, según la tercera lectura del dato publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En cifras anualizadas, el avance del PIB estadounidense entre enero y marzo de 2026 ha sido también revisado al alza, hasta el 2,1%, medio punto porcentual más de la estimación previa y sustancialmente por encima del crecimiento anualizado del 0,5% en el último trimestre de 2025.

La revisión al alza del PIB en los tres primeros meses de 2026 refleja principalmente un ajuste a la baja de las importaciones, que suponen una deducción en el cálculo del dato de actividad, que se vio parcialmente compensada por una revisión a la baja del gasto de los consumidores.

En el primer trimestre de 2026, el PIB de la zona euro experimentó una contracción del 0,2%, después de la expansión de dos décimas del último trimestre de 2025. De su lado, la economía del Reino Unido se expandió un 0,6% trimestral, triplicando su crecimiento del último cuarto del año pasado.

Por otro lado, el Departamento de Comercio ha informado también de que índice de precios del gasto en consumo personal aumentó un 4,1% interanual en mayo, lo que supone su mayor incremento desde abril de 2023. Al excluir alimentos y energía, los precios subieron un 3,4% interanual.