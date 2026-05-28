EEUU revisa a la baja el crecimiento del PIB en el primer trimestre, hasta el 0,4%

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MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció menos de lo previsto inicialmente durante el primer trimestre de 2026, cuando la mayor economía mundial se expandió a un ritmo del 0,4% respecto de los tres meses anteriores, una décima menos de lo estimado, según la segunda lectura del dato publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En cifras anualizadas, el avance del PIB estadounidense entre enero y marzo de 2026 fue del 1,6%, cuatro décimas por debajo de la estimación preliminar del 2%.

Esta revisión a la baja con respecto a la estimación preliminar "refleja principalmente revisiones a la baja en la inversión y el gasto del consumidor", según ha explicado el organismo federal, destacando una menor inversión de los estimado inicialmente en inventarios privados no agrícolas, así como en el gasto en consumo de servicios.

Por contra, entre los factores que impulsaron el crecimiento del PIB en el primer trimestre, la Oficina de Análisis Económico ha señalado a las exportaciones, la inversión y el gasto público.