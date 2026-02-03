Las empresas piden reforzar la seguridad jurídica y la efectividad de los sistemas de cumplimiento

Las empresas subrayan reforzar la seguridad jurídica y la efectividad de los sistemas de cumplimiento. - CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las empresas han subrayado la importancia de reforzar la seguridad jurídica y la efectividad de los sistemas de cumplimiento en el acto organizado por la Cámara de Comercio de España que, además, ha presentado y analizado las conclusiones del Grupo de Trabajo de 'Compliance'.

En él ha participado la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, destacando que su objetivo es promover un entorno empresarial basado en la "competencia leal y el "respeto a las normas". Por ello, sostiene que el diálogo con el sector privado y con los profesionales del ámbito jurídico es "imprescindible".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha asegurado que el cumplimiento normativo es un "verdadero atractivo estratégico para competir en un mercado global cada vez más exigente". También, ha enfatizado la "necesidad" de seguir avanzando en instrumentos que aporten "claridad" y "consistencia" a los sistemas de cumplimiento.

En cuanto a los retos prioritarios, el secretario general y del Consejo de Iberdrola y presidente del Grupo de Trabajo de 'Compliance' de la Cámara, Santiago Martínez Garrido, ha destacado "la necesidad de mayor previsibilidad, eficiencia y proporcionalidad", así como la importancia de contar con "criterios más homogéneos" y "evidencias más comparables" sobre la efectividad de los sistemas de cumplimiento.

Finalmente, se ha celebrado una mesa redonda en la que se ha debatido el refuerzo de la seguridad jurídica y efectividad de estos sistemas.

Ha estado moderada por el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, y han participado la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda; la responsable de 'compliance' corporativo de Inditex, Piedad Barco Gurrea, y la directora de Cumplimiento Normativo y Riesgos de El Corte Inglés, Lara Vilachá Domínguez.