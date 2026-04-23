España trasladará a Bruselas la "dificultad" de aprobar la subida al diésel vinculada a los fondos europeos

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la Comisión Mixta para la Unión Europea, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). Cuerpo comparece a petición propia para informar sobre progresos y avances del - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este jueves que el Gobierno trasladará a Bruselas la "dificultad" de aprobar el incremento de la tributación relativa a los hidrocarburos, vinculado a los fondos europeos de recuperación.

"Ahora mismo tenemos un trabajo continuado por parte del Gobierno con la Comisión Europea, tanto sobre el impacto de las reformas que ya han sido adoptadas, con vistas a la posible reevaluación de este hito, como también una conversación franca con respecto a la dificultad de aprobar un incremento de la tributación relativa a los hidrocarburos, y más en el contexto actual", ha reconocido el ministro durante su comparecencia este jueves en el Congreso.

La Comisión Europea desembolsó en agosto del año pasado a España el quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia, que lleva asociados 23.100 millones, un pago del que Bruselas descontó 1.000 millones por el incumplimiento del Gobierno de dos hitos clave: la subida fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales.

Para acceder a estos fondos pendientes, el Ejecutivo pidió, junto con la solicitud del sexto desembolso, el pago de los fondos retenidos por la Comisión en relación con el hito 167, relativo a la digitalización de las entidades regionales y locales, al considerar que este objetivo ya se ha cumplido.

Asimismo, el Gobierno ha asegurado que aportará "nuevas evidencias" sobre la ejecución del hito 388, vinculado a las reformas fiscales y, más concretamente, a la modificación del tratamiento fiscal del diésel (para equipararlo a la gasolina).

En este ámbito, y a la luz de los nuevos datos de recaudación facilitados por la Agencia Tributaria, Hacienda justificó en una nota publicada con motivo de la solicitud del sexto pago que España supera "ampliamente" el objetivo de incrementar los ingresos fiscales en un 0,3% del PIB.

"Con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 ya disponibles, queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388", aseguraba el Ministerio de Hacienda.