La Eurocámara aplaza sin fecha la ratificación del pacto comercial UE-EEUU hasta que Trump aclare aranceles

Archivo - Un eurodiputado indica el voto en contra de su grupo en la sesión de votación del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). - ALAIN ROLLAND - Archivo

BRUSELAS 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha decidido este lunes aplazar sin fecha la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que fijó un techo máximo del 15% de aranceles americanos sobre las compras europeas --a cambio de que los europeos renunciaran a tomar represalias--, por lo que la ratificación del acuerdo queda en el aire hasta que la Administración Trump aclare el impacto para los 27 de la última tanda de aranceles globales este fin de semana.

"La situación es ahora más incierta que nunca. Esto contradice la estabilidad y previsibilidad que buscamos lograr con el Acuerdo de Turnberry", ha explicado el presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), el socialista alemán Bernd Lange, después de la suspensión acordada entre los coordinadores de grupo.

Lange ha querido aclarar que esta decisión "no supone que nunca se vaya a votar" la adopción del acuerdo que supuso una tregua entre Washington y Bruselas, pero sí que queda en suspenso mientras los eurodiputados --que antes de tomar esta medida se han reunido a puerta cerrada con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic-- no reciban "claridad" sobre el grado de compromiso de Estados Unidos con el acuerdo negociador.

De este modo, los eurodiputados reaccionan al anuncio de una nueva tanda de aranceles indiscriminados del 15% anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para gravar las importaciones del exterior; después de que el Tribunal Supremo estadounidense tumbara el viernes los aranceles globales que estaban en vigor, al considerar que Trump se había extralimitado en sus funciones.

En la práctica, los nuevos aranceles del 15% que la Casa Blanca puede imponer durante un máximo de 150 días se suman a los que ya impone el país en base al principio de Nación Más Favorecida (NMF), por lo que la Eurocámara teme que ello dispare los gravámenes sobre las importaciones europeas por encima del umbral del 15% pactado para la UE en verano, según ha alertado Lange, quien ha puesto como ejemplo que el queso podría afrontar un gravamen de hasta el 30%.

"Nadie sabe qué pasará después (del plazo de los 150 días)", ha insistido el presidente de INTA, quien ha denunciado la situación de "incertidumbre" que se ha creado y el hecho de que "nadie sabe si habrá nuevas medidas después o si Estados Unidos va a garantizar que el acuerdo (con la UE) va a ser respetado".

La votación en la comisión europarlamentaria --primer paso para la necesaria ratificación por parte de la Eurocámara de las dos leyes que la UE debe adoptar para cumplir con su parte del acuerdo-- queda así aplazada por segunda vez. El voto se esperaba en enero pero se aplazó entonces por las amenazas de Trump de imponer aranceles a un grupo de países europeos por participar en ejercicios militares con Dinamarca en Groenlandia.

Tras superar esa primera crisis al retirar Estados Unidos la amenaza contra los europeos, la votación fue reprogramado para este martes, 24 de febrero, fecha que también ha sido retirada tras acuerdo de los grupos.