La Eurocámara aprueba la ayuda de 946 millones del Fondo de Solidaridad a España por la dana

Archivo - Ttrabajos de emergencia para la reparación de los daños causados por la dana en Letur en octubre de 2024. - CHS - Archivo

BRUSELAS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde al desembolso de 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad a España para hacer frente a los daños causados por la dana que en octubre del pasado año afectó gravemente a la Comunidad Valenciana y otras zonas del país.

La Comisión Europea ya abonó a España un anticipo de 100 millones de euros en marzo de 2025 para sufragar gastos derivados de las inundaciones causadas por la dana, el máximo establecido por reglamento.

Con el visto bueno de la comisión europarlamentaria, queda que el pleno de la Eurocámara y el Consejo aprueben formalmente la propuesta de Bruselas sobre la movilización de los fondos para que el saldo restante sea abonado.

El dinero se dedicará a recuperación de las infraestructuras de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación, así como a operaciones de limpieza, alojamientos temporales y servicios de salvamento.

El Ejecutivo comunitario valoró los daños totales ocasionados por la dana en 18.080 millones de euros --frente a los 20.280 millones de euros inicialmente estimados por España--. Además, constató que las fuertes lluvias afectaron a 845.000 personas de 84 municipios, 170 centros educativos, más de 50 instituciones sanitarias e infraestructuras públicas; en una catástrofe que dejó 237 fallecidos, 229 de ellos sólo en la provincia de Valencia.

Los casi 1.000 millones de euros que se desembolsarán representan la segunda ayuda más alta concedida por el mecanismo de solidaridad europeo desde que éste fue creado en 2002, después de los 1.200 millones que se desembolsaron en 2017 para ayudar a Italia por los graves terremotos del centro del país.