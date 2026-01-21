La Eurocámara avala eximir a Hungría, Eslovaquia y República Checa del préstamo de 90.000 millones a Ucrania

Sesión plenaria del Parlamento Europeo - ALAIN ROLLAND

BRUSELAS 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde este miércoles a que Hungría, Eslovaquia y la República Checa queden exentos del préstamo de hasta 90.000 millones de euros que la Unión Europea concederá a Ucrania para cubrir sus necesidades urgentes de financiación durante los próximos dos años.

La decisión se articula a través de la aplicación del procedimiento de cooperación reforzada, un instrumento jurídico que permite avanzar en iniciativas concretas cuando no es posible alcanzar un acuerdo común entre los Veintisiete, y que en este caso permite desbloquear el préstamo pese a la falta de respaldo de los tres Estados.

Con 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones, la Eurocámara avaló así este mecanismo, que permitirá movilizar recursos del presupuesto comunitario como garantía del préstamo sin que ello repercuta en las obligaciones financieras de Hungría, Eslovaquia y la República Checa, aunque sus empresas podrán optar a las licitaciones financiadas con estos fondos.

Además, los eurodiputados aprobaron la víspera agilizar la tramitación del préstamo mediante la activación del procedimiento de urgencia, una decisión que permitirá acelerar el examen parlamentario del paquete financiero y dejar en manos de los negociadores de la Eurocámara y del Consejo los próximos pasos para su aprobación definitiva.

En la misma línea, el Parlamento dio luz verde a avanzar en las propuestas complementarias necesarias para la puesta en marcha del instrumento, entre ellas la adaptación del mecanismo de asistencia a Ucrania, con el objetivo de que el préstamo pueda desplegarse dentro de los plazos previstos.

DOS TERCIOS DEL PRÉSTAMO A COMPRAS MILITARES

La iniciativa del respaldo a Ucrania fue acordada por los líderes europeos en la cumbre del pasado mes de diciembre y presentada posteriormente por la Comisión Europea la semana pasada, que propuso destinar dos tercios del préstamo --hasta 60.000 millones de euros-- al gasto militar, con prioridad para las compras a la industria ucraniana y europea.

Los 30.000 millones restantes, según explicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se emplearán para cubrir las necesidades presupuestarias de Kiev y garantizar el funcionamiento de la Administración pública.

Bruselas prevé que el primer desembolso pueda realizarse el próximo mes de abril, siempre que la propuesta reciba el visto bueno definitivo del Consejo y del Parlamento Europeo a tiempo para cumplir esos plazos.