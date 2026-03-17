Las expectativas de los inversores alemanes se desploman por la guerra en Oriente Próximo, según ZEW

Archivo - 25 February 2025, Berlin: Friedrich Merz, Christian Democratic Union of Germany Federal Chairman and CDU/Christian Social Union in Bavaria (CSU)parliamentary group leader in the Bundestag, speaks at the constituent meeting of the new CDU/CSU par - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los inversores alemanes se ha hundido en marzo a raíz del conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa, según refleja el indicador elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW).

En concreto, el dato de expectativas para Alemania se ha desplomado hasta -0,5 puntos, su nivel más bajo en un año, desde los 58,3 enteros del mes anterior, lo que implica la mayor caída mensual del dato desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Por contra, la evaluación de la situación actual en el país germano ha mejorado a máximos desde el pasado verano, alcanzando una lectura de -62,9 puntos, frente a los -65,9 de febrero.

En el caso de la zona euro, las expectativas cayeron drásticamente en marzo, situándose en -8,5 puntos, frente a 39,4 en febrero. La valoración de la situación actual también se deterioró, alcanzando los -29,9 puntos, un descenso de 16,3 puntos respecto al mes anterior.

"El índice ZEW se ha desplomado. La escalada en Oriente Medio está disparando los precios de la energía y generando una creciente presión inflacionaria. Esto aumenta el riesgo de que la recuperación económica en curso se vea obstaculizada para la economía alemana", ha declarado Achim Wambach, presidente del ZEW, para quien la magnitud de los efectos dependerá de la duración e intensidad del conflicto.