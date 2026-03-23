Las exportaciones de España a Estados Unidos caen un 11,4% en enero y las importaciones se recortan un 20,8%

Archivo - Vista del Puerto de Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 1.140,7 millones de euros en enero de 2026, un 11,4% menos que el mismo mes de 2025, según datos del informe de comercio exterior que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Estos 1.140,7 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos representan el 3,9% del importe total de ventas al exterior realizadas por España el mes de euros, que fue de 28.927 millones de euros.

En lo que se refiere a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 2.228 millones de euros en enero, cifra que es un 20,8% inferior a la del mismo mes de 2025 y que representa el 6,8% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 32.937 millones de euros en el primer mes del año.

Así, el déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en enero en 1.087,2 millones de euros, cifra un 28,8% inferior al saldo negativo de 1.526,1 millones de euros de enero de 2025.

De su lado, el informe refleja que las exportaciones dirigidas a China registraron un descenso interanual del 7,8%, hasta los 575,9 millones, mientras que las importaciones procedentes de ese país se mantuvieron prácticamente estables, con un aumento del 0,9% hasta 4.105 millones. Así, el déficit comercial con China alcanzó los 3.529 millones, un 2,4% más.

SUPERÁVIT COMERCIAL CON LA UE

Europa siguió siendo el principal destino, con el 77% de las exportaciones. El superávit comercial con la Unión Europea se situó en los 2.360 millones de euros, manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero de 2017.

Los países que más han impulsado positivamente la tasa de variación de las exportaciones son, entre otros, Reino Unido, Australia y Francia. Además, se alcanzaron cifras récord del mes en 10 destinos comunitarios, entre ellos, Eslovaquia, Grecia, Portugal o República Checa.