La facturación de la industria se dispara un 9,7% en marzo, su mayor cifra en casi dos años

Archivo - Operario en una fábrica industrial - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se disparó un 9,7% en marzo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2024, cuando creció un 13,9%, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de marzo, las ventas de la industria retoman los ascensos tras dos meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 8,1% interanual en marzo, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de descensos.

En tasa mensual (marzo sobre febrero) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 10,1%, con lo que ya suma dos meses seguidos de avances tras la subida del 0,6% que registró en febrero.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la facturación de la industria en España. Variación anual de la cifra de negocio de la industria

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