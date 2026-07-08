El FMI ajusta sus previsiones a los efectos opuestos sobre la economía de la crisis de Oriente Próximo y la IA

Archivo - La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. - FMI - Archivo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado ligeramente a la baja su previsión de crecimiento mundial para este año, mientras que ha corregido al alza la expansión prevista para 2027, para tener en cuenta el impacto sobre la actividad de "dos fuerzas principales que actúan en sentidos opuestos", en referencia a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo y la aceleración del ciclo tecnológico mundial, impulsada por la inteligencia artificial (IA).

De este modo, la actualización estival de las perspectivas económicas mundiales de la institución con sede en Washington contempla que el crecimiento mundial será del 3% en 2026, una décima por debajo de lo estimado en abril, mientras que ha revisado dos décimas al alza el anticipado para 2027, hasta el 3,4%.

Este panorama general prácticamente sin cambios respecto de abril oculta una variación sustancial entre países, con mejoras para algunos exportadores de energía y economías estrechamente integradas en la cadena de valor tecnológica global, así como retrocesos para los importadores de materias primas que no estén bien posicionados para beneficiarse de la actividad impulsada por la IA.

"La actividad económica mundial y sus perspectivas están siendo moldeadas por dos fuerzas principales que actúan en sentidos opuestos, con efectos asimétricos entre países", ha destacado el FMI.

En el caso de las economías avanzadas, la entidad dirigida por Kristalina Georgieva proyecta un crecimiento del 1,7% para 2026 y del 1,8% para 2027, lo que implica una rebaja de una décima este año, pero una mejora de igual proporción para el próximo.

En Estados Unidos, ha mantenido un crecimiento del 2,3% en 2026 y elevado una décima el de 2027, hasta el 2,2%, ante el respaldo de la política fiscal, las condiciones financieras favorables y la continua inversión empresarial relacionada con la tecnología, con un impacto limitado de la guerra dado el estatus de exportador neto de energía del país.

Para la zona euro, sin embargo, el FMI ahora prevé un crecimiento del 0,9% en 2026 y del 1,2% en 2027, lo que implica un recorte de dos décimas este año y mantener estable el pronóstico de abril para 2027, reflejando un importante arrastre negativo del primer trimestre a causa principalmente de Irlanda, pero también indicativo de una débil dinámica en otros lugares, así como el impacto negativo derivado del aumento de los precios de la energía.

En el caso de las economías emergentes y en desarrollo, se proyecta que el crecimiento se desacelere al 3,8% en 2026 antes de recuperarse al 4,5% en 2027, frente al 3,9% y el 4,2% que anticipaba, respectivamente, en abril, teniendo en cuenta las diferencias en la dependencia de materias primas, la exposición geográfica, las remesas y los ingresos por turismo, así como la sensibilidad a las condiciones financieras y la posición en la cadena de valor tecnológica global.

Para China, el FMI espera una desaceleración del crecimiento al 4,6% en 2026, frente al 4,4% anticipado en abril, y al 4,1% en 2027, una décima mejor que la anterior previsión, mientras que se prevé que India crecerá un 6,4% en 2026 y un 6,7% en 2027, lo que supone un recorte de una décima este año, pero una revisión al alza de dos para el próximo respecto de las previsiones de abril.

En cuanto a la inflación global, el FMI proyecta que la tasa general aumente del 4,1% en 2025 al 4,7% en 2026 como consecuencia del alza de los precios de la energía y los alimentos, antes de moderarse al 3,9% en 2027. De este modo, la institución ha subido tres décimas su pronóstico de inflación para 2026 respecto de abril, así como en dos décimas el de 2027.

Asimismo, confía en que la inflación subyacente vuelva al objetivo solo gradualmente en varias economías importantes: a mediados de 2027 en el Reino Unido, a finales de 2027 en Japón y Estados Unidos, y a principios de 2028 en la zona del euro.

En cualquier caso, ha advertido de que la dinámica inflacionaria seguirá siendo desigual entre los países, debido a las diferencias en la transmisión del tipo de cambio, la persistencia de la inflación de los precios de los servicios, las condiciones del mercado laboral y la creciente importancia de los factores específicos de cada país.

RIESGOS A LA BAJA, PERO MÁS EQUILIBRADOS.

En la actualización de previsiones, el FMI ha indicado que "los riesgos están más equilibrados que en abril, pero aún se inclinan a la baja", señalando que la amenaza más inminente para el pronóstico base proviene de la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo, donde una nueva escalada de las tensiones geopolíticas perjudicaría el crecimiento y agravaría las presiones inflacionarias, mientras que una reapertura del estrecho de Ormuz más fluida de lo previsto podría frenar los precios de las materias primas e impulsar el crecimiento.

Por otro lado, la actividad también podría sorprender positivamente a corto plazo si la inversión relacionada con la IA se mantiene excepcionalmente fuerte o si las condiciones financieras se relajan aún más, "lo que seguiría contrarrestando los obstáculos derivados de las tensiones geopolíticas", la fragmentación del comercio y la debilidad de las políticas económicas.

Sin embargo, la institución advierte de que el entusiasmo por la IA y la euforia en los mercados financieros podrían, al mismo tiempo, sembrar las semillas de la inestabilidad macrofinanciera.

POLÍTICA MONETARIA.

En este escenario, donde la guerra plantea a los responsables políticos difíciles disyuntivas entre contener la inflación, apoyar la actividad económica y proteger a los hogares vulnerables, mientras que el auge de la IA ejerce una presión alcista adicional sobre los precios, pero mantiene el consumo a corto plazo, al tiempo que expone al sistema financiero a un mayor riesgo de inestabilidad.

En este sentido, el FMI considera que la tarea política consiste en gestionar el impacto inmediato de las perturbaciones actuales, al tiempo que se refuerza la resiliencia ante las diferentes formas en que estas y futuras perturbaciones puedan desarrollarse, lo que exige respuestas específicas para cada país, que reflejen las diferencias en la dinámica de la inflación, el margen fiscal y las vulnerabilidades financieras, junto con una renovada cooperación internacional.

En el caso de la política monetaria, ha recomendado que siga centrada en preservar la estabilidad de precios, precisando que, cuando las presiones inflacionarias son visibles, pero se consideran temporales y las expectativas de inflación se mantienen estables, los bancos centrales deberían mantener los tipos reales prácticamente constantes durante un horizonte razonable, lo que podría implicar un aumento de las tasas nominales.

Sin embargo, si una mayor inflación se combina con mayores presiones de demanda derivadas del repunte tecnológico, los bancos centrales podrían tener que adoptar medidas adicionales para evitar el sobrecalentamiento.

Asimismo, en un contexto de elevada incertidumbre, ha señalado que la comunicación se convierte en una herramienta de política monetaria y los bancos centrales deben indicar con claridad cómo los datos recibidos alteran el equilibrio de riesgos.

"Preservar la independencia legal y operativa sigue siendo esencial, sobre todo cuando el episodio inflacionario pospandémico ya ha puesto a prueba la credibilidad", ha añadido, subrayando que proteger la política monetaria de las presiones políticas y la influencia fiscal es necesario para garantizar que se puedan mantener las medidas restrictivas, si fuera preciso, hasta que la inflación vuelva de forma sostenible a su objetivo.