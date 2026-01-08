Francia votará en contra del acuerdo con Mercosur ante el "rechazo unánime" que suscita en el Parlamento

Varios tractores frente al Arco del Triunfo, a 8 de enero de 2026, en París (Francia), en protesta por el acuerdo con Mercosur. - Ana López

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia votará mañana en contra del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que requiere de una mayoría cualificada para salir adelante, según ha confirmado este jueves el Palacio del Elíseo, citando el "rechazo unánime" que suscita en el Parlamento.

En el comunicado emitido, Francia ha asegurado estar a favor del libre comercio, pero ha indicado que el tratado con Mercosur responde a un mandato desactualizado de 1999 cuya negociación ha sufrido numerosos retrasos.

Además, ha indicado que el impulso al PIB de la UE para 2040 será del 0,05%, por lo que ha considerado "injustificado" dejar "expuesto" al sector primario europeo, al que considera "esencial para la soberanía alimentaria".

París ha reconocido que la Comisión Europea ha aprobado cláusulas de salvaguardia frente a posibles distorsiones de precios en Europa que pueden ser activadas a instancias de cualquier Estado miembro o representantes del sector agrícola.

Igualmente, ha destacado los "estándares recíprocos de producción" en cuanto a salud, medio ambiente y bienestar animal, pero también en cuanto a la aplicación de controles sanitarios y fitosanitarios en países extracomunitarios. También ha mencionado los fondos adicionales comprometidos para la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028.

Sin embargo, el Gobierno galo votará en contra de la adopción del pacto con el bloque comercial latinoamericano ante el "rechazo unánime" que provoca a nivel interno.

"A pesar de estos avances innegables, hay que señalar que el acuerdo ha sido rechazado unánimemente por la clase política, como demuestran claramente los recientes debates en la Asamblea Nacional y el Senado. En este contexto, Francia votará en contra de la firma del acuerdo", ha resumido el documento.

Así, Francia se unirá a Hungría, Polonia e Irlanda en el repudio al texto. Aunque la UE y los países de Mercosur anunciaron hace ya más de un año el fin de las negociaciones, el acuerdo está aún pendiente de ratificación debido a que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, necesita primero un mandato de los Veintisiete para poder firmarlo.

Tras un primer intento frustrado en diciembre por el rechazo de Francia e Italia, la decisión volverá a discutirse este viernes a nivel de embajadores de la UE en una sesión a puerta cerrada en la que se espera una votación sobre el asunto si la presidencia de turno constata que hay apoyos suficientes.

La decisión requiere de una mayoría cualificada establecida en, al menos, 15 países que sumen como mínimo un 65% de la población europea para salir adelante. Pese a las reservas de los cuatro países, si Italia finalmente lo respalda, saldrá adelante.