Herrero se despide de la AIReF reclamando "consenso político" para reforzar su independencia

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hasta hoy presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha publicado una carta institucional de despedida del cargo, cuyo mandato acaba este mismo martes, en el que reclama "consenso político" para reforzar la independencia de la institución.

"Una institución que requiere responsabilidad y consenso político para preservar y reforzar su papel. La elección de la nueva presidencia constituye una responsabilidad compartida. Y por ello apelo a los grupos políticos para que afronten este proceso con la altura de miras necesaria, buscando el mayor consenso posible y reforzando los cimientos legales e institucionales de la AIReF", ha pedido.

Herrero, que ha recordado que ella fue designada presidenta de la AIReF con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, ha afirmado que la AIReF sale "claramente reforzada" tras su mandato, sobre la base de los tres pilares que le acompañan desde su puesta en marcha: la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Así, ha defendido que este respaldo unánime y el consenso político que concitó su nombramiento ha supuesto un "apoyo esencial para garantizar la equidistancia institucional y reforzar la legitimidad" del trabajo de la AIReF.

A su juicio, la autonomía institucional ha sido también determinante para preservar la objetividad del organismo, dado que la independencia es "mucho más que una declaración recogida en su propia denominación, constituye una práctica diaria".

"La independencia se construye cada día con análisis rigurosos, basados en la evidencia; con la disposición a formular recomendaciones, aun cuando resulten incómodas, y con la voluntad de someter el propio trabajo al escrutinio interno y externo", ha reiterado.

A pesar de estos deseos de Cristina Herrero, el PP ya ha rechazado a la candidata propuesta por el Ministerio de Hacienda para sustituirla en el cargo, Inés Olóndriz, dado que se trata de un alto cargo de este mismo ministerio, ya que actualmente ocupa la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.

Para Herrero, la AIReF es hoy una institución "más madura, más sólida técnicamente y más consciente de su responsabilidad pública" y esto ha sido posible gracias, por encima de todo, "al extraordinario equipo de profesionales que he tenido el privilegio de dirigir".

La hasta hoy presidenta de la AIReF ha defendido también los otros dos pilares del organismo, la transparencia, a través de la evaluación externa e independiente a la que se ha sometido; y la rendición de cuentas, reforzando su compromiso con la mejora continua y las mejores prácticas de gobernanza internacionales en esta materia.

También ha resaltado la supervisión llevada a cabo por la institución a todos los niveles de la Administración como "prioridad estratégica", así como la necesidad de poner la sostenibilidad de las finanzas públicas "en el centro del debate".

Herrero ha terminado asegurando que la AIReF es hoy una institución "consolidada e imprescindible" para la economía española. "Si no existiera, habría que crearla", ha reiterado, tras afirmar que está convencida de que el organismo seguirá evolucionando y contribuyendo, "desde la independencia y el rigor", a una política presupuestaria que combine "sostenibilidad y crecimiento con responsabilidad".