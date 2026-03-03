Hacienda propone a Inés Olóndriz, alto cargo del Ministerio, como nueva presidenta de la AIReF

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y la secretaría General de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz de Moragas (d). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha propuesto a la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en sustitución de Cristina Herrero, quien cierra este martes su etapa al frente del organismo tras seis años de mandato -el plazo máximo posible, ya que no hay posibilidad de prórroga--.

Desde Hacienda, han defendido que Olóndriz cumple sobradamente con el perfil exigido, ya que cuenta con un perfil técnico y su experiencia laboral de más de 30 años le ha permitido tener un profundo conocimiento del funcionamiento de los tres niveles de Administración de España (estatal, autonómica y local).

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, Executive Master en Administraciones Públicas por Esade y Certified Financial Analyst por la European Federation of Financial Analyst societies (EFFAS), Olóndriz tiene experiencia dentro del sector público, pero también conoce la empresa privada.

Trabajó como analista senior del equipo de Sovereing & International Public Finance de S&P Global Ratings, cubriendo gobiernos locales y regionales, y entidades públicas en España y en el Reino Unido.

Tras la propuesta de nombramiento de Hacienda adelantada por 'La Vanguardia', la candidata debe contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados --o mayoría simple en el Senado si no hay consenso--.

Mientras termina el proceso de nombrar al sucesor de Herrero, el actual director de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas, asumirá las funciones de presidente interino.