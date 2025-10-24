La inflación industrial vuelve a tasas positivas en septiembre (+0,3%) debido al alza de la energía

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 0,3% en septiembre en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos superior a la del mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del noveno mes de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a terreno positivo después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en septiembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual 5,6%, hasta el 0,6%, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en septiembre de 2024. A ello se suma el repunte de los precios del refino de petróleo, que en el noveno mes del año anterior registraron una caída.

Por su parte, el repunte en la tasa anual de los bienes de consumo no duradero, que subió tres décimas y se situó en el -0,8%, se explica por el incremento de los precios en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, un aumento superior al registrado en septiembre del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en septiembre una tasa del -0,1%, dos décimas más que en agosto y 0,4 puntos por encima del índice general.

En los nueve primeros meses de este año, la inflación industrial se ha reducido un 3,3% respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de los precios en el suministro de electricidad y gas (-15,7%).

LOS PRECIOS INDUSTRIALES BAJAN UN 0,4% EN EL MES

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), los precios industriales disminuyeron un 0,4% por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-3,2%) y la producción de gas (-2,1%), entre otros factores.

En el lado de los ascensos, destacaron las subidas de precios de la producción de metales preciosos (+3,5%) y de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (+2,9%).

DOCE COMUNIDADES PRESENTAN TASAS POSITIVAS

La inflación industrial registró en septiembre tasas anuales positivas en doce comunidades autónomas, especialmente en La Rioja (+3,1%), Canarias (+2,8%), Asturias (+2,1%) y Baleares (-2%).