El IPC del Reino Unido repuntó al 3,3% en marzo y marca máximos de 2026 por la guerra de Irán

Archivo - Billetes de libras esterlinas con el retrato del rey Carlos III. - BANCO DE INGLATERRA - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de marzo en el 3,3%, acelerándose tres décimas respecto de la subida del coste de la vida en febrero y registrando su lectura más alta en lo que va de año a causa del impacto de la guerra en Irán, según refleja el dato de la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo la tasa de inflación del Reino Unido cumple un año alcanzando un nivel igual o superior al 3% y se mantiene por encima del umbral de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra, que mantuvo estable el tipo de interés de referencia en el 3,75% en su última reunión.

Según los datos de la ONS, en marzo, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 3,7% interanual, cuatro décimas más que en febrero, mientras que el transporte lo hizo un 4,7%, frente al 2,4% del mes anterior, y la educación volvió a subir un 5,1% interanual.

El coste del conjunto de bienes registró una subida del 2,1% interanual, medio punto porcentual más que en febrero, mientras que los servicios se encarecieron un 4,5% interanual, dos décimas por encima de la subida interanual del mes anterior.

Sin embargo, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, se situó en marzo en el 3,1%, frente al 3,2% del mes anterior.

La subida de los precios en Reino Unido en el mes de marzo se situó sustancialmente por encima de la tasa de inflación interanual de la zona euro (2,6%), así como del dato correspondiente al conjunto de la Unión Europea (2,8%).

La última vez que la tasa de inflación del Reino Unido fue inferior a la correspondiente a la UE en su conjunto fue en diciembre de 2024.