Junts no apoyará el decreto ómnibus por incluir la paralización de los desahucios

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha anticipado este martes en el Pleno de la Cámara Baja que su formación no apoyará la convalidación del Real Decreto-ley ómnibus por incluir la paralización de los desahucios.

Nogueras no ha precisado en su intervención en el Pleno del Congreso si su formación se abstendrá o votará en contra del decreto, que incluye también, entre otras medidas, la subida de las pensiones y la prohibición de cortar el suministro de energía y luz a los colectivos más vulnerables.

La representante de Junts ha afirmado que su partido sí está a favor de la subida de las pensiones, pero no de que "no se pueda hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler".

"¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca", ha advertido Nogueras.

La portavoz de Junts ha empezado atacando al Gobierno por el caos ferroviario en Cataluña y ha reclamado la gestión de los trenes para la Comunidad.

"Los que gestionamos nosotros, los que gestionamos desde Cataluña, los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, funcionan. ¿Qué trenes no funcionan? Los que gestionan ustedes, Renfe y Adif. No hay que inventar nada. Queremos a Renfe fuera de Cataluña. La solución es clara y ya la tenemos. 100% gestión catalana", ha defendido.