Kevin Warsh supera su primera prueba para liderar la Fed en el Comité Bancario del Senado de EEUU

Kevin Warsh, nominado por Trump a presidir la Fed, en su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos ha dado el visto bueno a la nominación de Kevin Warsh, propuesto por Trump para presidir la Reserva Federal (Fed), en su camino para liderar el banco central a pocos días de que finalice el mandato de Jerome Powell.

La votación ha salido adelante con el voto de los 13 senadores republicanos, mientras que el resto de miembros, 11 demócratas, ha rechazado la nominación. Con este resultado, la candidatura de Warsh avanza hacia el pleno del Senado que debe ahora confirmar su cargo, un trámite que no espera encontrar impedimentos debido a la mayoría republicana en la Cámara Alta del Congreso estadounidense.

Warsh supera así la prueba del Comité Bancario el mismo día que la Reserva Federal anuncia su decisión sobre los tipos de interés, en la que podría ser la última reunión de Jerome Powell al frente del instituto emisor.

La nominación se encontraba estancada hasta hace pocos días debido a la negativa del senador republicano Thom Tillis de votar a favor de Warsh, para lo que pedía acabar con la investigación que el Departamento de Justicia inició contra Powell por su declaraciones en el Congresos sobre los sobrecostes en la reforma de la sede de la Reserva Federal.

La Administración Trump cerró este viernes la investigación allanando el camino para que avanzara la candidatura de Warsh y Tillis ya anticipó que votaría a favor.

"Es bien sabido que la razón por la que la nominación de Warsh pudo haberse retrasado es mi preocupación por la investigación. Quiero agradecer al Departamento de Justicia por las garantías que me dieron", ha declarado Thom Tillis en el Comité tras dar su sí a la nominación de Warsh.

Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha criticado que la llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Fed será un "nuevo paso" para Donald Trump en "su intento ilegal de tomar el control de la Reserva Federal e impulsar artificialmente la economía".

EL mandato de Jerome Powell acaba el próximo 15 de mayo, pero el actual 'guardián del dólar' no ha confirmado todavía si mantendrá su cargo como gobernador en el banco central.

Warsh, de 56 años, fue gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 y ha criticado a la institución desde que la dejó. En su audiencia de confirmación el martes, pidió un "cambio de régimen" en la forma en que la Reserva Federal lleva a cabo su política monetaria.