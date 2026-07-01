Lagarde (BCE) ve los riesgos más equilibrados que hace unas semanas

Andrew Bailey, Governor, Bank Of England * Christine Lagarde, President ECB, * Tiff Macklem, Governor, Bank Of Canada * Kevin Warsh, Chairman, Board Of Governors Of The Federal Reserve System At The ECB Forum In Sintra, Portugal, 01. July 2026 - SÉRGIO GARCIA/YOUR IMAGE FOR EC

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, considera que los riesgos, tanto al alza como a la baja, para el crecimiento y la inflación "están probablemente más equilibrados que hace unas semanas" como consecuencia de los cambios a gran velocidad que se están sucediendo, lo que empuja a los bancos centrales a prepararse para medir de forma diferente y más precisa, utilizando herramientas como la IA.

Durante su intervención en el foro anual que el BCE organiza en la localidad portuguesa de Sintra, donde ha estado acompañada de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá; y de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, la francesa ha defendido que el banco central de la zona euro decidió subir los tipos de interés en su reunión de junio porque contaba "con las circunstancias perfectas" para hacerlo.

No obstante, dada la velocidad a la que cambian las circunstancias, algo que se ve acelerado por la IA, ha subrayado la importancia de estar abiertos a nuevas mediciones, nuevas formas de pensar y nuevas herramientas que nos ayuden a tomar las decisiones correctas, incluyendo el uso de escenarios para garantizar que las decisiones de política monetaria sean sólidas y robustas.

A este respecto, Lagarde ha lamentado haberse dejado limitar en el pasado por la orientación prospectiva ('forward guidance'), lo que llevó hace tiempo a la institución a renunciar a esta guía, que ha reemplazado por una "orientación marco" mediante la que informa sobre cómo la entidad llega a su postura de política monetaria. "No se trata de una orientación prospectiva a ciegas, tendrán que esforzarse más", ha apuntado.