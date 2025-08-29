Luis de Guindos, Premio Puerta de Europa, dice que el acuerdo arancelario EEUU-UE es "el mejor posible"

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, recibe el III Premio Internacional Puerta de Europa en la última jornada de los VII Cursos Europeos de Verano que se celebran en Pamplona. - CURSOS EUROPEOS DE VERANO

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha afirmado este viernes que el acuerdo arancelario de la UE con Estados Unidos es "el mejor posible".

De Guindos, que ha recibido este viernes el III Premio Internacional Puerta de Europa en la última jornada de los VII Cursos Europeos de Verano que se celebran en Pamplona, se ha referido durante su intervención a la crisis arancelaria y ha afirmado que "a pesar de la incertidumbre, se ha evitado la recesión en Europa", aunque ha asegurado, no obstante, tener "un sabor agridulce".

"Hay una parte positiva en la no escalada de guerra comercial y en la reducción de incertidumbre, y hay una parte negativa en que Estados Unidos va a incrementar los aranceles a algunos productos europeos y en que aún quedan algunos puntos de incertidumbre", ha indicado.

En todo caso, el vicepresidente del Banco Central Europeo ha considerado que el pacto entre Estados Unidos y la UE es "el mejor acuerdo posible dentro de un conjunto de acuerdos complicados para Europa". "Visto de otra forma, lo podemos definir como el mal menor", ha indicado.

El jurado del Premio Puerta de Europa ha querido reconocer con este galardón la "sobresaliente trayectoria" del economista y político español y su "contribución decisiva al fortalecimiento del proyecto europeo, con un firme compromiso con los intereses de España dentro de la Unión Europea".

El vicepresidente del BCE ha valorado la concesión del premio, aunque ha afirmado que "más que para mí, me lo tomo como un premio para la institución". "El BCE ha sido el mayor avance producido desde el punto de vista de la integración europea", ha subrayado De Guindos.

El vicepresidente del Banco Central Europeo ha recogido el galardón de manos de Alfonso Bañón, presidente del consejo de administración del Grupo La Información y de la Fundación Diario de Navarra; Gonzalo Martín, presidente de Equipo Europa; Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España; y Pablo Zalba, comisario de los Cursos Europeos de Verano y presidente del jurado. Es la segunda vez que De Guindos asiste a los Cursos Europeos de Verano, tras su participación en la edición de 2021.

AUMENTO DEL GASTO EN DEFENSA

Durante su intervención, De Guindos se ha referido también al gasto en defensa, que "debe aumentar una media del 2%", y ha señalado que es "una necesidad en función de las circunstancias geopolíticas actuales". "En el caso de Alemania, el esfuerzo fiscal va a ser muy importante: 500.000 millones de euros en defensa e infraestructura", ha expuesto, para afirmar que "vamos a necesitar financiación común para llevar a cabo estos gastos de defensa".

Por último, el galardonado ha expresado su preocupación por el avance del populismo, y ha señalado que "es muy importante la labor que se hace aquí, ser puerta de Europa en este momento es especialmente relevante". "Si queremos mantener nuestra forma de vida, nuestros principios, Europa debe jugar un papel básico", ha apuntado De Guindos.

Antes de la entrega del galardón, Pablo Zalba, Gonzalo Martín y Alfonso Bañón han ensalzado la trayectoria profesional del premiado. Así, Zalba ha valorado la figura del vicepresidente del Banco Central Europeo en el contexto continental: "Es uno de los pocos españoles con puestos de responsabilidad en las instituciones europeas".

Asimismo, el también presidente del jurado del galardón ha destacado la labor de De Guindos en los gobiernos de Aznar y de Rajoy: "Contribuyó a la estabilización de la economía española y, por tanto, a la estabilización de la zona euro, que no podía permitirse la caída de la economía española. Si la economía española va razonablemente bien es gracias a muchos gobiernos, en parte también a la labor de De Guindos".

Gonzalo Martín se ha referido al periodo de De Guindos en los gobiernos, en los que hizo frente a "una situación que estuvo lejos de ser fácil". Ha recuperado el presidente de Equipo Europa una frase pronunciada por el ahora vicepresidente del BCE en aquel periodo: "Ya habrá tiempo para dormir cuando se estabilicen los mercados". Tras ello, ha elogiado el "esfuerzo" del exministro en la recuperación económica española: "Se estabilizaron los mercados, y esperamos que pudieses descansar".

Ha concluido Martín alabando la trayectoria europea de De Guindos, "destacada como pocas", motivo por el que este galardón "es, sin ninguna duda, un reconocimiento muy merecido".

Por su parte, Bañón ha dado las gracias a De Guindos por haber asistido a la entrega del galardón en "un momento que, sabemos, no es sencillo". "No voy a volver a loar a nuestro premiado de hoy, porque creo que las dos personas que lo han hecho con anticipación han resumido muy bien su trayectoria", ha explicado el presidente del consejo de administración del Grupo La Información y de la Fundación Diario de Navarra, que ha apostado por aportar "un dato que refleja la personalidad de De Guindos".

"Tuve la oportunidad de conocerle en otro ambiente laboral, diferente al que nos encontramos hoy, y puedo asegurar que siempre ha venido a sumar a todos los entornos. El espíritu con el que siempre ha intervenido ha sido positivo y de suma, nunca estaba a la contra de nada", ha señalado.