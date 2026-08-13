El PIB de Reino Unido modera su crecimiento al 0,4% en el segundo trimestre

Archivo - Una ciudadana británica portando la bandera de Reino Unido- Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,4% en el segundo trimestre del año, tasa dos décimas inferior a la del trimestre previo, según datos preliminares difundidos este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo, entre abril y junio, la segunda mayor economía europea desaceleró su crecimiento en tasa trimestral, pero aceleró su avance interanual hasta el 1,2%, frente al 0,9% anterior, así como su crecimiento mensual, que pasó del 0,0% de mayo (dato revisado) al 0,3% en junio.

En términos trimestrales, los servicios presentaron en el segundo trimestre un avance trimestral del 0,5%, frente al 0,8% del trimestre previo, mientras que el sector de producción se estancó y el de la construcción aumentó un 0,2%, aunque sigue siendo un 2% inferior a la del mismo trimestre del año anterior.

En el segundo trimestre, el consumo de los hogares aumentó un 0,3% en relación al trimestre anterior, mientras que el gasto público disminuyó un 0,3% por los descensos registrados en los sectores de la sanidad y la educación.

En este sentido, la ONS explica que descenso en el gasto público educativo podría deberse al cierre de algunos colegios durante la ola de calor que afectó a gran parte de Reino Unido el pasado mes de junio.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo aumentó un 1,2% entre abril y junio, impulsada por los aumentos registrados en las tecnologías de la información y la comunicación, así como en el resto de maquinaria y equipos, especialmente la inversión en hardware.