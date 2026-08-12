Unión de Uniones alerta del descenso en las solicitudes de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos

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MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado de que cada vez son menos los agricultores que solicitan la devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que grava al gasóleo agrícola, pese a que el consumo de combustible del sector se mantiene prácticamente estable, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización ha analizado los datos correspondientes al ejercicio 2024, los últimos disponibles, y se observa un descenso del 8,87% de las solicitudes con respecto al año anterior, reduciéndose a 118.189 solicitudes presentadas.

Así, la tendencia decreciente se mantiene desde hace años y contrasta con los datos de consumo de gasóleo agrícola, cuya evolución no presenta una reducción equivalente. Esta situación apunta a que un número creciente de agricultores y ganaderos está dejando de solicitar una devolución fiscal que les corresponde.

Según las estimaciones realizadas por la organización, las solicitudes presentadas suponen el 20% de los posibles beneficiarios, atendiendo a los datos publicados por el FEGA de beneficiarios de ayudas directa PAC en 2024.

Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha concentran el mayor número de solicitudes, mientras que Canarias, Asturias y Baleares son las regiones donde más caen las solicitudes con respecto al 2023.

Los datos constatan una disminución de los litros de gasóleo objeto de devolución, que alcanzan en 2024 el nivel más bajo de toda la serie histórica. Sin embargo, este descenso no guarda relación con el consumo real del sector agrario, que permanece estable e incluso registra ligeros incrementos en algunos periodos, según la organización.

El consumo del gasóleo B por el sector en España fue de unos 1.948 millones de litros, mientras que la devolución del IEH llegó a algo menos de 1.042 millones de litros, es decir, apenas un poco más de la mitad, concretamente el 53,5%.

Para Unión de Uniones, esta divergencia evidencia que el problema no radica en un menor uso del gasóleo agrícola, sino en que cada vez menos profesionales tramitan la devolución del impuesto. Estos datos muestran la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y de analizar por qué un número creciente de agricultores está dejando de solicitar la devolución de un impuesto que grava uno de los principales costes de las explotaciones.

La organización agraria ve "imprescindible" identificar las causas de esta disminución progresiva de beneficiarios y adoptar medidas de simplificación, que mejoren la información disponible y garanticen que ningún agricultor o ganadero dejen de percibir la devolución que le corresponde.