Planas aboga por mantener el acuerdo comercial con EEUU: "Un acuerdo es un acuerdo"

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que se respete el acuerdo comercial alcanzado el pasado verano con Estados Unidos pese a la incertidumbre generada tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense, que ha tumbado gran parte de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, llevando a la Casa Blanca a anunciar nuevas cargas mundiales del 15%.

"Un acuerdo es un acuerdo", ha afirmado en su llegada al Consejo de Agricultura y Pesca que se celebra este lunes en Bruselas, alineándose con la posición expresada por la Comisión Europea, que ha reclamado a Washington que respete el pacto firmado en 2025 y no introduzca aumentos arancelarios adicionales que alteren lo acordado.

El fallo del Supremo, que determinó el pasado viernes que la legislación invocada por la Administración Trump no autoriza al presidente a imponer aranceles de manera unilateral sin una habilitación clara del Congreso, fue seguido por el anuncio por parte del mandatario estadounidense de un nuevo arancel general del 15 %, lo que ha reavivado la incertidumbre sobre el alcance real del acuerdo firmado el pasado verano entre Washington y Bruselas.

El ministro ha recalcado que la decisión sobre la ratificación corresponde al Parlamento Europeo, que debe valorar si continúa o no con el procedimiento, pero ha dejado clara su postura: "Nosotros somos gente seria, respetamos los acuerdos alcanzados y esos acuerdos tienen que llevarse adelante", ha reiterado.

Planas ha subrayado que se trata de "una cuestión de interés comunitario", por lo que España seguirá trabajando "de la mano de la Comisión Europea" ante esta situación "compleja" que exige, a su juicio, aportar "estabilidad y predictibilidad" a los operadores económicos.

En este sentido, ha advertido de dos elementos que generan especial preocupación. Por un lado, que la aplicación del nuevo arancel universal del 15 % junto con el tratamiento de nación más favorecida "pudiera dar lugar a aranceles superiores al 15". Por otro, las desventajas competitivas que puede provocar su aplicación generalizada para los operadores europeos.

"Los aranceles no son un buen instrumento de política comercial y aquí lo estamos viendo claramente", ha señalado el ministro, al subrayar que estas medidas "provocan disrupción" en lugar de favorecer la estabilidad que necesitan exportadores e importadores, especialmente en el ámbito agroalimentario.

ALBARES: EL COMERCIO CON EEUU REQUIERE PREVISIBILIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense, indicando que el comercio con Estados Unidos requiere "mecanismos previsibles y no sobresaltos", y abogando por ahondar en la soberanía europea de su socio norteamericano.

Preguntado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) --que también se celebra este lunes en Bruselas--, sobre si cree que Washington va a cumplir el acuerdo comercial con la Unión Europea, el jefe de la diplomacia española ha compartido su deseo de que así sea.

"Lo que creo es que el comercio mundial, la prosperidad, el crecimiento económico necesita tranquilidad, mecanismos previsibles y no sobresaltos comerciales", ha expresado el ministro, añadiendo que tras esta sentencia la UE debe seguir su política contra la "coerción" y de diversificación de sus socios comerciales. "No hay que abandonarla. Al revés, hay que profundizarla", ha agregado.

Ha puesto de ejemplo que como con la agresión rusa a Ucrania, que ha llevado a los Veintisiete ha impulsar su soberanía seguridad, debe hacerse lo mismo en materia comercial, removiendo "los últimos obstáculos del mercado interior", y diversificando acuerdos con otros socios como Mercosur o India.

DUDAS SOBRE EL ACUERDO COMERCIAL

Este domingo, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró en medio del escepticismo internacional generalizado que todos los acuerdos comerciales bilaterales firmados por Washington, incluido el pactado con la Unión Europea, seguirán en vigor a pesar de los giros de los acontecimientos de los últimos días.

"Vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan", declaró Greer en comentarios a la cadena estadounidense CBS sobre los pactos bilaterales acordados por EEUU con la UE y otros países como China o Corea del Sur.

Este escenario coincide con el debate abierto en el Parlamento Europeo, donde el presidente de la comisión de Comercio Internacional, Bernd Lange, ha propuesto suspender temporalmente la tramitación del pacto hasta contar con una evaluación jurídica exhaustiva y compromisos claros por parte de Washington.

La Eurocámara tenía previsto avanzar esta semana en el proceso de ratificación del denominado Acuerdo de Turnberry, firmado el pasado verano por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, pero el fallo del Supremo y el anuncio de nuevos gravámenes han reintroducido dudas sobre la base legal y las condiciones del mismo.