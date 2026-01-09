Podemos cree que el acuerdo UE-Mercosur va a "reventar" al campo europeo en favor de las grandes empresas

Archivo - La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado este viernes contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur aprobado por el Consejo de la UE al considerar que este va a "reventar" al campo europeo "para que ganen las grandes empresas".

Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en una decisión por mayoría cualificada al no haber sido apoyado por Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda.

En este escenario, Montero ha expresado su rechazo al acuerdo: "Mercosur significa que van a reventar el campo europeo para que ganen las grandes empresas. En España, doble golpe tras recortar la PAC para comprar armas a las órdenes de Trump", ha dicho la eurodiputada alegando al recorte en el presupuesto agrícola propuesto por la Comisión Europea.

"Estamos con agricultores y ganaderos, que cuidan la tierra y hacen posible que llenemos las neveras", ha zanjado Irene Montero a través de un mensaje publicado en la red social 'X'.