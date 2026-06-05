El precio mundial de los alimentos cae un 0,2% en mayo pero se mantiene en máximos de 2023 por guerra de Irán

Variedad de pan. - CSIC

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste de los alimentos retrocedió un 0,2% en mayo, según el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), manteniéndose en niveles muy similares al pasado mes de abril, momento en el que escaló a máximos desde 2023 ante la presión inflacionista provocada por la guerra en Irán.

En este sentido, el dato elaborado por la FAO se situó en los 130,8 puntos, algo por debajo de la cifra revisada de abril y hasta un 2,9% superior de lo anotado en el mismo mes del año anterior, debido a que la disminución de las cotizaciones del aceite vegetal compensó los aumentos de los cereales y el azúcar.

Por su parte, el índice de precios de los cereales creció un 2,6% respecto al mes anterior y un 5% interanual, lo que refleja el aumento de los costes de combustible y fertilizantes a nivel mundial a causa de la casi paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz por el conflicto en la región, además de efectos adversos por el clima que han derivado en menores cosechas.

En este línea, la FAO ha advertido que la producción de cereales para este ejercicio se reducirá en un 2%, a pesar de que la pasada temporada se incrementó en un 6,1%, debido precisamente a la disminución de las cosechas de trigo.

Por el contrario, los precios de los aceites cayeron hasta un 4,6% en comparación al mes de abril, lo que supone su primer descenso mensual en lo que va de año. En concreto, el precio del aceite de palma se redujo en gran medida por las expectativas de una menor demanda mundial de importaciones y a la incertidumbre en los mercados de petróleo crudo.

El índice de los productos lácteos y de la carne se elevaron en pequeña proporción, un 0,5% y un 0,1%, respectivamente; en el otro lado, el azúcar aumentó su valor en un 7,5% por la rebaja de su producción en Brasil y los temores a futuros impactos meteorológicos a lo largo de este año.

"Si bien los mercados mundiales de productos alimenticios básicos se han mantenido en general resilientes, el aumento de los precios de los cereales subraya la vulnerabilidad a los riesgos relacionados con el clima y las perturbaciones en los mercados de energía e insumos", ha sostenido el director de la división de Mercados y Comercio de la FAO, Boubaker Ben-Belhassen.

"La continua incertidumbre que afecta a las principales rutas comerciales, incluido el Estrecho de Ormuz, podría reducir el uso de fertilizantes y ejercer una presión adicional sobre los precios de los alimentos, lo que resalta la necesidad de una acción internacional coordinada", ha añadido.