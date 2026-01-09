La producción industrial acelera su crecimiento en noviembre al 1,8% y suma seis meses de alzas

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de automóviles - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 1,8% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas superior a la de octubre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de noviembre de 2025, la producción industrial encadena seis meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se disparó un 4,5% interanual el pasado mes de noviembre, tasa 3,3 puntos superior a la de octubre. Con este incremento, la producción industrial acumula nueve meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó también un 1%.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la única caída mensual (-0,8%).

