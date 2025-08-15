La producción industrial de Estados Unidos cae en julio un 0,1% tras crecer un 0,4% el mes anterior

Archivo - Rollos de acero en una fábrica. - GONVARRI STEEL SERVICES - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial de los Estados Unidos se anotó en julio una caída del 0,1% tras haber mejorado un 0,4% el mes anterior, según ha informado este viernes la Reserva Federal (Fed).

Por mercados, la fabricación de bienes de consumo subió un 0,1%, al tiempo que la de equipamientos empresariales lo hizo en medio punto. En conjunto, el epígrafe de productos acabados avanzó un 0,2%.

Después, la producción en el sector de materiales disminuyó un 0,3%, mientras que los suministros no industriales hicieron lo propio con un empeoramiento del 0,3% también. Dentro de este último capítulo, la construcción se anotó un retroceso del 0,2%.

En cuanto a ramas industriales, las manufacturas se estancaron desde un alza del 0,3%. De su lado, la producción minera continuó en terreno negativo al dejarse cuatro décimas y la del sector de servicios públicos bajó dos.

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue en julio de este año un 1,4% superior a la del mismo mes de 2024. De su lado, superó en un 4% a la media de 2017.