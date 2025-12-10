La rebaja de aranceles de EEUU a Suiza al 15% se aplicará de forma retroactiva

Archivo - 22 July 2025, Switzerland, Lancy: A Swiss flag is seen ahead of the UEFA Women's Euro 2025 semi-final soccer match between England and Italy at the Stade de Geneve. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos aplicará de manera retroactiva, con fecha desde el pasado 14 de noviembre, un límite arancelario del 15% a las importaciones procedentes de Suiza, en vez del 39% que estaba vigente, tomando así como referencia el día de la declaración conjunta de ambos países sobre un principio de acuerdo para resolver sus diferencias comerciales.

"Con la entrada en vigor retroactiva de la nueva normativa aduanera estadounidense a partir del 14 de noviembre de 2025, los aranceles estadounidenses aplicables a los productos suizos se reducirán significativamente", ha informado el Ministerio de Economía del país helvético, que reducirá por su parte los aranceles de importación sobre ciertos productos pesqueros y agrícolas procedentes de EEUU.

Con el límite arancelario estadounidense fijado en el 15%, los aranceles estadounidenses ponderados sobre los productos de Suiza se reducirán en torno a un 10% de media, lo que mejorará significativamente el acceso de las empresas del país al mercado estadounidense, así como su competitividad, ya que volverán a disfrutar de condiciones similares en EEUU a las de las empresas de la UE u otros socios comerciales con una estructura económica similar.

"La fecha de aplicación retroactiva de estas concesiones de acceso al mercado se coordinó con EEUU para garantizar una reducción simultánea de los aranceles y ofrecer a los importadores el máximo alivio posible", han explicado las autoridades suizas, añadiendo que esto ofrece a los importadores suizos y estadounidenses "la oportunidad de solicitar reembolsos a las respectivas autoridades aduaneras".

El pasado 14 de noviembre, Estados Unidos y Suiza anunciaron un principio de acuerdo para rebajar el arancel adicional a los productos procedentes del país helvético "a un máximo del 15%", frente al 39% vigente, mientras que Suiza reducirá sus tarifas de importación a diversos productos estadounidenses, además de comprometerse a que las empresas suizas acometerán inversiones directas en Estados Unidos por un monto de 200.000 millones de dólares (171.851 millones de euros) para finales de 2028.

El pasado 31 de julio, Washington anunció la imposición a partir del 7 de agosto de 2025 de un arancel del 39% a las importaciones procedentes de Suiza, el más elevado entre los países europeos y entre los más gravosos de todo el mundo, superando incluso la tarifa del 31% anunciada inicialmente el 2 de abril durante el llamado 'Día de la Liberación'.