La rebaja fiscal del gasóleo subirá a 20 céntimos en septiembre tras dispararse su precio en julio

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha confirmado este jueves que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida de su precio en el mes de julio.

Según ha explicado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, el detalle del IPC de julio publicado hoy por el INE confirma que la subclase del gasóleo registró una subida interanual de precios del 15,7% en julio, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta, por lo que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre.

La gasolina, que en julio se encareció un 7,3% interanual, por debajo del 15%, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. "El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica", ha subrayado Economía.

El Ministerio ha incidido en que el último Real Decreto-ley de medidas anticrisis tiene un enfoque protector "adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso".

El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley.

Según Economía, las medidas adoptadas hasta la fecha están funcionando. Tanto el primer Plan de Respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio, están cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

En concreto, el Ministerio señala que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses. "Dicho de otro modo, el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60% de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán", ha recalcado.

El Gobierno asegura que seguirá realizando un seguimiento "minuto a minuto" del impacto de la guerra sobre la economía española, "de la mano" de los agentes sociales y de los sectores más afectados.

EL IPC ESCALA AL 3,6%

Según los datos publicados este jueves por Estadística, el IPC elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,6%, su cifra más alta desde mayo de 2024 y una décima por encima de lo estimado inicialmente.

El grupo de transporte elevó su tasa anual más de un punto, hasta el 6,2%, por el incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que subieron más que en julio de 2025, mientras que la vivienda situó su variación anual en el 5,7%, un punto por encima de la del mes pasado. Este comportamiento se debió, principalmente, a los precios de la electricidad, que aumentaron más que en el mismo mes de 2025.

De hecho, la electricidad se encareció un 8,4% interanual, mientras que el gas natural elevó sus precios un 4,1%.

En cambio, los precios de los alimentos moderaron su avance interanual en julio. "La presión inflacionista no se ha trasladado a los alimentos, para los que la variación interanual fue del 1,6%, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021", han destacado desde el Ministerio de Economía.