Sánchez apuesta por reforzar las renovables en el decreto de Irán y el PNV exige negociar: "No se la juegue"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán, a lo que el PNV ha avisado a Sánchez de que "no se la juegue" y negocie las medidas de ese decreto con los grupos parlamentarios.

En la sesión de control al Gobierno, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha preguntado al presidente por las medidas que va a incluir ese decreto ley que se aprobará este viernes en Consejo de Ministros y se votará la próxima semana, el jueves 26 de marzo, en el Congreso.

Más en concreto, Vaquero se ha interesado por cómo va a buscar el Gobierno los consensos necesarios para que el Congreso respalde el decreto, habida cuenta de que PP, Vox y Junts han tumbado hasta en dos ocasiones dos decretos con medidas sociales como la prohibición de desahucios y de cortes de suministros básicos a personas vulnerables.

EL GOBIERNO DEL "DIÁLOGO"

Sánchez ha remarcado que, por "necesidad y convicción", el Gobierno siempre apuesta por el diálogo, teniendo en cuenta que se encuentra en minoría parlamentaria, por lo que tiene que negociar tanto con formaciones de "centro-derecha y centro-izquierda".

"Espero, señoría, que por el bien y por la responsabilidad que todos tenemos en relación con la respuesta a esas consecuencias socioeconómicas, encontremos ese acuerdo", ha apostillado Pedro Sánchez.

La portavoz del PNV ha avisado al presidente de que "tiene dos días para negociar con los grupos" y ha remarcado que hay muchas familias, autónomos y sectores como el del transporte que están esperando medidas de ayuda, por lo que ha pedido a Sánchez que "no se la juegue esta vez" y "negocie" para salvar la "mayoría negativa" que hay en el Congreso.

En la réplica, Sánchez ha prometido que lo hará y ha añadido que el Gobierno no sólo se va a quedar en lo urgente para frenar el impacto de la guerra, sino que también va a profundizar en otras medidas que considera importantes como continuar con la transición energética y permitir una mayor "resiliencia" y despliegue de las energías renovables.

"Por tanto, va a haber un pilar de respuesta a la coyuntura, pero vamos a continuar con una política energética coherente como hemos hecho durante todos estos años", ha zanjado.