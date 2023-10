Sordo pide al Gobierno que "no se precipite" a la hora de retirar las medidas para luchar contra la inflación

El secretario general de CCOO cree que algunas CCAA como Cantabria están tomando "medidas de irresponsabilidad fiscal"



SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha instado al Gobierno central en funciones a que "no se precipite" a la hora de retirar las medidas para luchar contra la inflación porque "están siendo muy importantes para millones de familias".

Así lo ha señalado Sordo este lunes en Santander, donde ha participado en Santander en un encuentro con delegados del sindicato, a preguntas de la prensa sobre el Plan Presupuestario de 2024 remitido por el Gobierno a la Comisión Europea.

En cuanto a las medidas contra la inflación, el secretario general ha destacado las ayudas al transporte, que han tenido un "gran efecto" en la "utilización masiva" del transporte público por parte de la gente joven.

"Yo creo que la situación de la recaudación en nuestro país, la reducción del déficit y de la ayuda pública permiten mantener el oxígeno financiero del Estado a las familias que peor lo están pasando con la inflación. Por tanto, emplazaríamos a no retirar precipitadamente esos estímulos", ha manifestado.

En este sentido, Sordo ve "importante" que España cuente con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "actualizados" y cree que los actuales, incluso aunque tuvieran una prórroga, "dejan margen para tener políticas expansivas", siempre y cuando sean "expansivos" y "protejan a quien más está sufriendo la inflación".

MEDIDAS FISCALES "AMBICIOSAS"

Respecto a la agenda social, el secretario sindical cree que el Gobierno, si se conforma, "se equivocaría si desliga la agenda territorial de la agenda social".

Según ha explicado, la llamada agenda territorial, que tiene como hito básico la renovación del modelo de financiación autonómica, habla del modelo de financiación de las entidades que prestan los principales servicios públicos del país, como son la educación y la enseñanza, por lo que, a su juicio, "la agenda territorial es una agenda profundamente social".

Por esta razón, desde CCOO instan al Gobierno a tomar "medidas fiscales ambiciosas". "No habrá una agenda territorial, no habrá una reforma del modelo de financiación autonómico pacífico que no conlleve una mayor base fiscal", ha defendido Sordo, para quien la agenda territorial, la financiación autonómica, "tiene que ir pareja a una ambiciosa reforma" del sistema tributario para "que paguen más los que más tienen".

En este punto se ha referido a algunas comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, donde se están tomando "medidas de irresponsabilidad fiscal, reduciendo los impuestos y luego pidiendo que los recursos comunes sufraguen las consecuencias de rebajar los impuestos, lo cual es una absoluta incongruencia".

"Hace falta ser corresponsables, hace falta que la ciudadanía tenga los servicios públicos necesarios para poder vivir decentemente y esto requiere de una fiscalidad ambiciosa, una fiscalidad justa y una fiscalidad, insisto, que haga se pague lo suficiente y que, sobre todo, paguen los que más tienen", ha defendido.

SUBIDA DE LOS SALARIOS

Sordo cree que el país necesita de un "concurso activo" del sindicalismo para sacar adelante las perspectivas económicas, en un contexto de "incertidumbre internacional", que no son "malas" pero generan "inquietud" y mucha "inestabilidad".

En su opinión, "va a ser determinante" definir cómo se incrementan los salarios en los próximos tiempos, que cree necesario "mejorar" para mantener un consumo y una demanda interna "fuerte", en un momento en el que "millones de familias están sufriendo el impacto de la subida de los tipos de interés y de sus hipotecas, y en las que millones de personas tienen enormes problemas para llegar a fin de mes".

"Antes que después hay que acometer una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, para eso es mejor que, cuanto antes, haya un gobierno en plenas funciones y esperemos que el SMI en este año 2024 sufra una nueva subida y se garantice que, por fin, nunca va a estar por debajo del 60 por ciento de la media salaria", ha dicho.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, ha indicado que el sindicato iniciará de nuevo en 2024 negociaciones colectivas que "van a ser muy importantes" para la región, los trabajadores y las empresas.

Y ha agradecido a los representantes sindicales y a los delegados de CCOO su trabajo, con el que se ha conseguido "grandes transformaciones" en el mercado laboral en los últimos tiempos, y desean que sean "la punta de lanza" de la mejora de las condiciones de trabajo de aquí en lo sucesivo.