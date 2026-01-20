El superávit de Alemania con EEUU marca mínimos desde 2021 al hundirse las exportaciones por los aranceles

Archivo - 05 June 2025, US, Washington: US President Donald Trump (L) receives German Chancellor Friedrich Merz in front of the White House ahead of their meeting. Photo: Michael Kappeler/dpa Pool/dpa - Michael Kappeler/dpa Pool/dpa - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El saldo positivo para Alemania en su balanza comercial con Estados Unidos en los once primeros meses de 2025 retrocedió a su nivel más bajo desde 2021 como consecuencia del fuerte descenso de las exportaciones germanas al mercado estadounidense a consecuencia de los aranceles impuestos por la Casa Blanca, según los datos publicados este martes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

"Como resultado de la política arancelaria del Gobierno estadounidense, las relaciones comerciales germano-estadounidenses se debilitaron significativamente en 2025", reconoce la oficina estadística alemana.

De enero a noviembre de 2025, Alemania exportó bienes por un valor aproximado de 135.800 millones de euros a Estados Unidos, lo que representa una disminución del 9,4% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las importaciones desde EEUU aumentaron un 2,2%, hasta los 86.900 millones de euros.

Esta disminución de las exportaciones y el aumento de las importaciones provocaron que el superávit comercial de Alemania con EEUU se redujera a 48.900 millones de euros en los primeros once meses de 2025, la cifra más baja para este período desde 2021 y un 24,6% por debajo del saldo positivo de 64.800 millones de euros entre enero y noviembre de 2024.

No obstante, Destatis señala que, a pesar de esta disminución, EEUU se mantuvo como el país con el que Alemania registró el mayor superávit comercial global en los primeros once meses de 2025.

Debido a la disminución de las exportaciones alemanas, EEUU cedió a China su posición como principal socio comercial de Alemania, que había recuperado en 2024, en función del valor total de todos los intercambios comerciales, que sumaron 222.800 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, mientras que el comercio con China alcanzó los 230.800 millones de euros, debido principalmente al gran volumen de importaciones procedentes del gigante asiático.

En concreto, los vehículos de motor y componentes siguieron siendo los productos de exportación más importantes hacia EEUU, aunque el valor de las ventas disminuyó un 17,5% entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 26.900 millones de euros. Por el contrario, los productos farmacéuticos experimentaron un ligero aumento, con un aumento del 0,7% en las exportaciones a EEUU, hasta los 26.200 millones.

Asimismo, las exportaciones de maquinaria disminuyeron un 9%, hasta 24.100 millones de euros; mientras que las exportaciones de equipos de procesamiento de datos y productos electrónicos y ópticos sumaron un 11.100 millones de euros, una disminución del 6,1%. Las exportaciones de equipos eléctricos (9.800 millones de euros, -0,6 %) y productos químicos (8.100 millones de euros, -14,2 %) también disminuyeron.

De su lado, los productos farmacéuticos fueron los más importantes en las importaciones procedentes del mercado estadounidense, con un aumento del 8,1% entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 13.700 millones de euros.

Las importaciones de otros vehículos, incluyendo aeronaves y naves espaciales, así como vehículos ferroviarios y barcos, aumentaron un 26,5%, hasta 11.200 millones de euros.