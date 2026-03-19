El Tesoro coloca 5.550 millones en bonos y eleva el interés ofrecido anticipando una posible subida de tipos

Archivo - Billetes y monedas de euro. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público ha colocado este jueves 5.550,81 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad en las tres referencias emitidas, según los datos del Banco de España.

La subasta de este jueves coincide con la primera reunión del Banco Central Europeo (BCE) tras el conflicto en Oriente Medio, en la que el Consejo de Gobierno mantendrá en principio los tipos de interés, según los analistas, que no descartan, en cambio, que en reuniones posteriores los eleve, en un contexto marcado por la escalada de precios de la electricidad y los carburantes por el impacto de la guerra, que puede tener efectos de segunda ronda en el resto de los productos y alejar la inflación del objetivo del 2%.

Aunque los mercados anticipan un 'shock' por la guerra "temporal", el Banco Central Europeo tendrá que decidir si reaccionan ante esta subida de precios o si la circunscriben a un ámbito temporal y sigue descontando que las expectativas de inflación a medio plazo están todavía bien ancladas, en torno al 2%, que es su objetivo.

A la espera de esta decisión, el Tesoro Público ha elevado este jueves la rentabilidad que ofrece a los inversores, que siguen mostrando gran interés por los títulos de deuda española, ya que la demanda se ha acercado a los 12.000 millones de euros, más del doble de lo finalmente colocado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 2.633,97 millones de euros en el bono a cinco años, por debajo de los más de 4.700 solicitados por los inversores, y el tipo de interés marginal ha rozado el 3% (2,943%), muy por encima del 2,584% de la emisión previa.

En la obligación a 10 años, pero con un valor residual de 7 años, el Tesoro ha vendido en los mercados 945,91 millones de euros, frente a unas peticiones por valor de 2.772 millones, y la rentabilidad marginal se ha colocado en el 3,087%, también por encima del 2,727% de la subasta anterior.

Finalmente, en la obligación a 10 años, se han colocado 1.970,93 millones de euros, muy por debajo de los más de 4.400 millones solicitados por los inversores, y el interés marginal también ha subido desde el 3,170% previo al 3,484% en esta ocasión.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).