El Tesoro coloca 6.482 millones con mayor interés a seis meses y menor a un año

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha adjudicado este martes 6.481,633 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a seis meses pero recortándola a un año, de acuerdo con los datos difundidos por el Banco de España.

Los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado en esta primera subasta de junio los 12.297,446 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.981,633 millones de euros en letras a seis meses, y el interés marginal se ha colocado en el 2,398%, ligeramente por encima del 2,389% de la emisión previa del mismo tipo de papel. La demanda ha superado los 4.622,43 millones de euros.

En la subasta a doce meses, se han adjudicado 4.500 millones de euros, más que el importe de7.675,016 millones demandado por los inversores, y la rentabilidad se ha situado en 2,567%, más bajo en este caso que el 2,651% de la subasta anterior de la misma referencia.

EL JUEVES ESPERA COLOCAR HASTA 6.250 MILLONES

A esta emisión le seguirá otra esta misma semana, el jueves 4 de junio, en la que se subastarán bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros.

En concreto, prevé colocar bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 2 meses, con cupón del 3,10%; obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,680% para los bonos del Estado a 3 años; en el 2,917% para obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 2 meses; en el 3,851% para las obligaciones del Estado a 15 años y en el 1,502% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.