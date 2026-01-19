El Tesoro espera colocar este martes hasta 3.500 millones en la última subasta de enero

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español espera colocar este martes entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses con la que cerrará las emisiones del mes de enero, de acuerdo con los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En la última emisión de este papel, celebrada el pasado 9 de diciembre, el Tesoro adjudicó 2.252 millones de euros y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores tanto por las letras a tres meses como por la referencia a nueve meses.

En concreto, el interés marginal ofrecido por el Tesoro a los inversores se elevó al 1,999% para las letras a tres meses y al 2,016% para las letras a nueve meses.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según los datos ofrecidos el mes pasado por el Ministerio, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.