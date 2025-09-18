La UE hará permanente la relajación de aranceles a la uva y otros productos agrícolas importados de Moldavia

BRUSELAS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han adoptado este jueves la decisión que permitirá hacer permanente la relajación de aranceles a siete productos agrícolas importados de Moldavia --uva de mesa, ciruela, manzana, tomate, ajo, cerezas y zumo de uva-- que el bloque aplica de manera provisional para aliviar al país desde la invasión rusa de su vecina Ucrania.

Con ello, la UE aumentará los volúmenes de los contingentes libres de aranceles que Moldavia podrá exportar al mercado comunitario de unas producciones cuyo acceso a la UE no están aún plenamente liberalizado. El nuevo marco será formalmente adoptado en el próximo consejo de asociación UE- Moldavia.

El objetivo de la UE es pasar de un régimen temporal a un marco a largo plazo que proporcione "estabilidad a los agentes económicos de ambas partes e impulse los flujos comerciales, protegiendo al mismo tiempo los sectores agrícolas sensibles de la UE", según ha indicado el Consejo en un comunicado.

El futuro acuerdo incluirá "sólidas cláusulas" de salvaguardia contra la distorsión del mercado y condicionará el nuevo acceso al mercado a la adaptación gradual de Moldavia a las normas agroalimentarias específicas de la UE a más tardar en 2027.

La UE y Moldavia tienen desde 2014 un Acuerdo de Asociación que incluye una zona de libre comercio bastante amplia pero que no cubre aún las exportaciones bajo el marco de esta flexibilización.

Moldavia tiene además un mayor acceso al mercado de servicios de la UE y mejores condiciones de inversión que otros países sin un régimen comercial equivalente, a cambio de lo cual el país se ha comprometido a emprender reformas que le acerquen al acervo comunitario.