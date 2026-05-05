Von der Leyen recuerda que "un acuerdo es un acuerdo", tras las amenazas de aranceles de Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en declaraciones a los medios en Ereván (Armenia) - DATI BENDO

BRUSELAS 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reaccionado a las amenazas del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, con la imposición de aranceles del 25% a los coches europeos recordándole que "un acuerdo es un acuerdo", aludiendo así al pacto que ambas partes cerraron en julio de 2025 y que limita los aranceles sobre los automóviles europeos vendidos en Estados Unidos al 15%.

"Un acuerdo es un acuerdo, y tenemos un acuerdo. Y la esencia de este acuerdo es prosperidad, normas comunes y fiabilidad. Ahora ambos estamos implementando este acuerdo respetando los diferentes procedimientos democráticos que tenemos en cada lado", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario durante una rueda de prensa en la capital armenia, Ereván, tras la celebración de la primera cumbre bilateral entre la UE y Armenia.

Ha recordado que la UE está en "la etapa final de implementación" de los compromisos arancelarios restantes firmados con Washington, paralizado por el Parlamento Europeo en enero tras las amenazas del magnate estadounidense de la anexión de Groenlandia y ahora de nuevo en trámite, con la condición de que se suspenda el acuerdo si la Casa Blanca impone nuevos gravámenes o dirige nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea.

Con todo, Von der Leyen ha avisado de que la Unión Europea está "preparada para cualquier escenario" en el caso de que Trump no respete al acuerdo comercial cerrado el pasado verano y decida finalmente imponer aranceles del 25% a los coches europeos que se vendan en suelo estadounidense.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha respaldado la labor de Von der Leyen en este sentido, afirmando que los líderes de los Veintisiete Estados miembro de la Unión Europea respaldan "plenamente" el trabajo de la Comisión Europea y de su presidenta.