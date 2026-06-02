El 31,5% de la plantilla de Red.es secunda los paros parciales por el "veto" a aplicar la jornada de 35 horas

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante la presentación del estudio 'Infancia digital 2025', en Green Patio, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El informe, elaborado por Red - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 31,5% de la plantilla de Red.es ha secundado la primera jornada de paros parciales convocados desde este lunes y hasta el próximo 12 de junio, según ha informado este martes el comité de empresa --integrado por CCOO y UGT-- en un comunicado.

El comité ha recordado que el origen del conflicto laboral arrancó "con el veto" del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a aplicar la jornada semanal de 35 horas en este organismo público tras la entrada en vigor de la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública el pasado 14 de abril.

Según ha subrayado, esta medida ya ha sido implementada en otros entes como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y Adif.

Así las cosas, los representantes de los trabajadores convocaron un referéndum el 15 de abril que contó con la participación del 75% de la plantilla de Red.es y en el que se aprobó por mayoría la distribución de la nueva jornada de 35 horas semanales.

El comité de empresa ha indicado que tanto la presidenta del consejo de administración, María González Veracruz, como el director general de Red.es, Jesús Herrero Poza, fueron emplazados a llevar a la práctica esta votación, que días después fue paralizada por el nuevo secretario general de la entidad, Carlos Ruiz de Toledo.

"Ni la presidenta del consejo de administración y secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ni su director general, Jesús Herrero Poza, han respondido a nuestras peticiones de reunión para desbloquear los paros, lo que da una idea de su respeto por los derechos laborales y digitales y su temeridad al poner en riesgo la actividad diaria de Red.es, una entidad que gestiona más de 1.500 millones de euros en proyectos europeos.", han manifestado los representantes de CCOO y UGT en el comité de empresa de Red.es.

Las mismas fuentes han indicado que durante los días previos a la primera jornada de paro parcial que arrancó este lunes y en horas posteriores, han tenido que leer "varios correos" a toda la plantilla desde la Subdirección Adjunta de Capital Humano, orientados a "desincentivar" su acción de protesta "al poner todo el foco en los descuentos de haberes correspondientes, es decir, a la merma que sufrirán los empleados en la próxima nómina si secundan los paros".

"Ese ambiente de represalia constante en Red.es es lo que explica que no haya un mayor seguimiento de los paros. Sin convenio colectivo ni proceso de mérito y capacidad, la carrera profesional de los empleados queda sometida a la decisión discrecional de los directores de departamento; hay miedo a quedar congelado y, aunque el seguimiento del lunes es un auténtico éxito y un claro mensaje a la dirección, no sabemos cuántas jornadas más podrán nuestros compañeros mantener el apoyo a los paros previstos", han explicado desde el comité de empresa.