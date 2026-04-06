El 45% de las empresas prevé un crecimiento de su sector en 2026 pese a la incertidumbre, según un estudio

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MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 45% de las empresas españolas espera una evolución positiva de su sector de actividad a lo largo de 2026, frente a un 51% que prevé estabilidad y solo un 4,4% que anticipa un escenario negativo, según un estudio elaborado por Iberinform basado en cerca de 400.000 entrevistas a equipos gestores.

El informe refleja que, pese a la incertidumbre económica derivada de las tensiones geopolíticas, el tejido empresarial mantiene una visión mayoritariamente optimista sobre la evolución de su actividad.

Por sectores, las previsiones de crecimiento son más elevadas en hostelería (57%), servicios a empresas (52%), construcción (52%), comunicaciones (51%), sanidad (51%) y energía (47%). En el lado opuesto, el sector primario muestra un tono más moderado, con un 39% de empresas que prevé mejoras y un 10% que anticipa un deterioro.

Por comunidades autónomas, en todas ellas el porcentaje de empresas que prevé una evolución positiva supera al de las que anticipan caídas. Los niveles más altos de optimismo se registran en Canarias (61%), Extremadura (60%) y Baleares (59%), seguidas de Murcia, Asturias, Comunidad Valenciana y Navarra, todas ellas con un 52%.

Por el contrario, las previsiones de crecimiento son más reducidas en Melilla (21%), La Rioja (31%), Aragón (34%) y Cantabria (34%), mientras que las mayores tasas de expectativas negativas se concentran en Ceuta (9,5%) y Castilla-La Mancha (6,5%).